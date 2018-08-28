Süresiz nafaka mağdurları da çözüm bekliyor

ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞIYORUM

Resmi nikahlı olarak bir ay evli kaldığını söyleyen Mahmut Karakoç, “Resmi nikâhlı olarak 1 ay evli kaldım. Evlenmeden önce İzmir’de yaşıyordum. Memleket Kahramanmaraş. Evleneceğim insan da Maraşlı. Bir bankada çalışıyordum. Banka Maraş’ta açılma durumunda, orada yaşarız yoksa İzmir’de yaşarız dedim. Kabul etti. Ancak ‘banka açılmıyor, İzmir’de yaşayacağız dediğimde’ bana, ‘işi bırak gel, burada inşaatta çalış’ dedi. Kabul etmeyince boşanma davası açmış. Dava açıldığından son duruşmada haberim oldu. Bin bir iftira atmış. Psikolojim bozuldu. Haklı iken haksız duruma düştüm. 3 yıldır nafaka ödüyorum. Şimdi evliyim ve 1 çocuğum var. Asgari ücret ile çalışıyorum. Bir gün oğlumun maması ve bezi bitti, para yok, o gece oğlum ağladı, ben ağladım Şimdi bu şartlar altında ölmek mi lazım öldürmek mi? Kadın cinayetlerinin bir kısmı emin olun bu yüzden işleniyor. 1 ay evlilik sadece resmiyette oldu ve 300 gr takı taktım, 5 bin TL’lik kendisine ve ailesine kıyafet ayakkabı aldım. Hepsi gitti. 350 TL nafaka ödüyorum. Bu gidişle ömür boyu ödemeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

ÖLÜNCEYE KADAR ARTAN BİR BORÇ

“2009 yılında sadece 40 gün süren bir evlilik yaptım ve çocuksuz olarak boşandım” diyen Ömer Şahbaz, “2017 yılı itibarıyla eski eşime tam 8 senedir nafaka ödüyorum. Bu şartlarda ölünceye kadar ödemek zorunda kalacağım. Evlilik öncesi ve sonrası durumuna bakıldığında yoksulluğa düşmüş bir hali yok ama mahkemede bunu ispat etmek imkansız. Bu çaresizlik beni perişan etti ve psikolojim bozuldu. Sonra beni yeniden hayat sevinciyle dolduran ikinci eşimle tanıştım ve evlendik, çok şükür çok mutluyum. Bir kızımız var. Sorumluluklarım arttı ve tabi ki utancım da. Bana bunca acıyı ve zulmü çektiren kadına, ailemin rızkından her ay para göndermek zorunda kalıyorum. Şimdi şu kadın hakları derneklerine, savunucularına soruyorum, ‘Benim eşim ve kızım kadın değiller mi? Onların hakları yok mu?’ Bu arada eski eşim nafaka artırım davası açmış, geçinemiyormuş! Hiç bitmeyen, ölünceye kadar devam edecek olan ve giderek artan bir borç sahibi oldum!” ifadelerini kullandı.