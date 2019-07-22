Sürekli yorgun olma hissine dikkat

Op.Dr. Kerem Bıkmaz, sürek yorgun hissedenlere uyarılarda bulundu.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Sürekli yorgunluk hissi artık birçoğumuz tarafından yaşanan bir süreç haline geldi. Bu durum kişilerin günlük hayatından keyif almasını engellerken, işlerini yapmasını da zorlaştırıyor hayat kalitemizde düşüşlere yol açabiliyor. Yorgunluk sadece fiziksel olarak tanımlanmamalı. Çünkü fiziksel yorgunluk haricinde mental olarak yorgun ve halsiz hissetmek devücudumuzda benzer bir etki oluşturabiliyor. Nedenini bilemediğiniz uzun süreli bir yorgunluk şikayetiniz varsa kan tahlili yaptırıp özellikle; demir, demir depoları, b12 , d vitamini seviyelerinize muhakkak baktırın eksikliğinde beslenme veya takviyelerle bu açığınızı kapatın. Vitamin , mineraller hariinde Tiroidler T3,T4, TSH seviyelerinize , kan şeker seviyenize (açlık glukoz), hmga1c seviyelerinize de baktırmakta fayda var. Metabolik bozukluklar yorgunluk nedeni olabilir” dedi.

Yorgunluk sebeplerinden bazılarının metabolik etkenli olduğunu ifade eden Dr. Bıkmaz,bunları şöyle sıraladı:

“Kansızlık (anemi): Anemi kanda oksijen taşıyan eritrositlerin sayısının azalmasına verilen isim. Bu durum kanın daha az oksijen taşıma kapasitesine sahip olmasına sebep olur. Hücrelere ulaşan daha az oksijen ise daha kötü enerji üretimi ve kasların güçsüz kalması demek.

Hipo/hipertirodizim (tirod hormonlarının eksikliği veya fazlalığı): Tiroid hormonları hücrenin enerji üretme mekanizmalarını düzenler. Dolayısıyla tiroid hormonlarının azlığı veya fazlalığı kişilerin daha yorgun hissetmesine sebep olur.

Diyabet (şeker hastalığı): Şeker hastalığı vücudun kandaki şeker moleküllerini hücreye sokmaktaki yetersizliği olarak tanımlanır. Diyabet hastalarında kan şekeri yükselir, hücrelerin enerji üretimi için kullanacağı şeker miktarı azalır. Dolayısıyla yorgunluk hissedilir.

Fibromiyalji: Fibromiyaljideki yoğun ağrı çoğu zaman kişileri uzun vadede depresyona ve halsizliğe sevk eder. Ayrıca sürekli ağrı sebepli hareketsiz yaşam ciddi yorgunluk yaşanmasına sebep olabilir.”

Vitamin ve mineral eksikliklerinin sürekli yorgun hissettirebildiğini kaydeden Op.Dr. Bıkmaz, “Vitamin ve mineraller vücudun işlevlerini doğru yerine getirebilmesi için gerekli. Dolayısıyla yorgunluk ile bağlantı olabilir (1). Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı yorgunluk sebepleri şöyle sıralanabilir. Vitamin B12: B12 vitamini özellikle kan hücrelerinin yapımında görev alır. Dolayısıyla aynı kansızlıktaki gibi B12 eksikliğinde de ciddi yorgunluk yaşanır. (Ayrıca folik asitte benzer bir etkiye sahiptir ve eksikliği yorgunluk yapar.) Özellikle hamile bireylerin folik asit düzeylerini bilmeleri ve takviye almaları önemlidir. Vitamin D: Tüm hücrelerin enerji üretim mekanizmasına görev alır. Yani eksik D vitamini kötü enerji üretimi, kötü enerji üretimi ise yorgunluk anlamına gelir. Demir: Oksijen taşıyan kan hücrelerinin (eritrosit) oksijeni bağlayan ve taşıyan bölümü olan hemoglobin demir olmadan üretilemez. Dolayısıyla demir eksikliği uzun vadede anemi yaparak yorgunluğa neden olur” diye konuştu.

Özellikle kadınların her ay regl görmeleri ile beraber demir eksikliğine daha açık hale geldiklerini belirten Op.Dr. Bıkmaz, “Ayrıca kapalı giysi giymeleri kadınlarda ciddi D vitamini eksikliğine sebep olur. Ülkemizde de D vitamini ve Demir eksikliği çok sık görülmektedir. Dolayısıyla kronik yorgunluk yaşayan kadınlarda ilk olarak şüphelendiğimiz konular demir ve D vitamini eksikliğidir. Uyku problemleri yorgunluğunuzun sebebi olabilir. Uyku problemleri enerji üretilmesi ve yorgunluk ilişkisini direkt olarak etkiler. Özellikle sürekli yorgunluk hissediyorsanız sorun, Kronik uykusuzluk, Uyku apnesi, Gece uykusunun olmaması (özellikle gece çalışanlar)olabilir. Yorgunluk için yaşam tarzı değişikliği öneriliyor. Yaşam tarzı değişikliği yorgunluk tedavisi için sandığınızdan çok daha önemli. Yorgunluk tedavisi içinyaşam tarzı değişikliklerine şöyle bakalım; uyku düzeninin değiştirilmesi kötü uyku düzenine sahip bireyler için oldukça önemli. Çünkü uyku zihnin iyi dinlenmesini ve bedenin gün içinde aldığı hasarları onarması için gerekli. Gece en geç 23.00’de yatakta olmalı ve en az 7 saatlik gece uykusu uyumalısınız. Alkol ve sigara bağımlılığının azaltılması yorgunluğun tedavisi için oldukça önemli. Çünkü her iki alışkanlıkta hücre içi enerji üretim mekanizmasını bozar ve kronik yorgunluk yapar. Yeterli su tüketmek yorgunluğun azaltılması için çok önemli. Çünkü siz fark etmeden bedeniniz sıvı kaybına uğruyor olabilir ve sıvı kaybının ilk bulgusu yorgunluktur. Dolayısıyla yeterli su içmek oldukça önemli. Yeşil sebzeler ve besleyici gıdalar tüketmek vitamin ve mineral eksikliği yaşamanızı önler. Bu durum belirli vitaminlere bağlı eksikliklerin tamamlanmasına, yeterli antioksidan alımıyla hücre içi enerji üretiminin optimize edilmesine ve yorgunluğun giderilmesine yardım eder. Yorgunluğu gidermek için tercihim ise brokoli, ıspanak, roka, kara lahana yönünde. Düzenli egzersiz yapmak hem mental olarak sağlıklı kalmanızı sağlar. Hem de hücre içi enerji kullanım mekanizmalarını düzeltir. Ayrıca düzenli egzersiz kalp damar sağlığı ve akciğer kapasitesini arttırır. Dolayısı ile kronik yorgunluğu tedavi eder. Önerim günde en az otuz dakika, haftada en az 5gün olacak şekilde düzenliorta şiddette yürüyüş. Yorgunluk sebepleri ve doğal yorgunluk tedavisi için yorgunluk sebepleri çok geniş kapsamlıdır ve genelde iyi bir inceleme ile teşhis edilebilir. Bu sebeple sürekli yorgunluk ve halsizlik hissediyorsanız mutlaka hekiminize danışmalısınız” açıklamalarında bulundu.