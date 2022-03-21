Sürekli üşümeye neden olan durumlar! Sürekli üşümenin 5 nedeni

İç üşümesi kısa sürelidir ve genelde titreme ve kasılma gibi belirtilerle ortaya çıkar. Sağlıklı beslenmeyen ve uyku bozukluğu olan kişilerde görülme riski diğer kişilere oranla 3 kat fazladır.

İç üşümesi neden olur?



Mevsim koşullarına bağlı olarak üşümek normaldir. Ancak iç üşümesi olarak tanımlanan ve çevresel etkenlere bağlı olmadan ortaya çıkan üşüme, ciddi rahatsızlıkların erken belirtisi olabilir. Bu hastalıkların başında kansızlık olarak da bilinen anemi gelir.



Demir ve D vitamini eksikliği, vücudun ihtiyacından çok daha az hemoglobini üretilmesine neden olur. Bu da kırmızı kan hücrelerinin işlevlerini eskisi gibi yerine getirememesine yol açar. Anemi hastalığının tedavisinde genellikle kan yapan ilaçlar kullanılır. Bununla birlikte hastanın demir ve D vitamini açısından zengin olan besinler tüketmesi ve uyku düzenine dikkat etmesi gerekir.

Sürekli üşümenin 5 nedeni

Kansızlık (Anemi)

En sık yaşanan sağlık problemi kansızlıktır. Önemli bir sağlık sorunu olan ve oldukça sık görülen anemi hastalığına kadınlarda daha sık rastlanıyor.

Kardiyovasküler Sistem Hastalıklar

Damarsal problemlere bağlı üşüme daha çok el veya ayaklarda olur ve renk değişikliği, morarma, uyuşma ve karıncalanma şikâyetleri ile birlikte görülmektedir.

Hipotioridi (tiroid bezinin az çalışması)

Vücudun metabolizmasını düzenleyen tiroid bezinin sağlıklı çalışması tüm sistemlerin uyum içinde olmasını sağlar. Çok veya az çalışması durumlarında ise üşümenin yanı sıra kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyen; sürekli yorgunluk hissi, saç dökülmesi, kabızlık, istemsiz kilo alımı gibi ciddi sonuçlara kadar değişen klinik durumlar görülebilmektedir.

Diyabet

Kontrol altında tutulmayan diyabet, periferik nefropati adı verilen rahatsızlığa, yani sinirlerde elleriniz ve ayaklara kadar duyulan hassas bir saldırıya neden olabilmektedir. Bu geliştiğinde, el ve ayaklarda uyuşukluk ve bazen ağrı hissedilir. Bu sinirler sıcaklık hissi ile ilgili olarak beyne mesaj göndermekten sorumlu olduklarından eller ve ayakların üşüdüğü hissedilebilmektedir.

Anoreksiya veya Aşırı Zayıflık

Anoreksiya veya aşırı zayıflık da koruyucu yağ tabakasının eksikliği nedeniyle üşümeye neden olan bir problemdir.

Sigara Kullanımı

Burger hastalığı olarak bilinen ve sigara tüketimi ile ilişkilendirilen hastalık arterlerde ve damarlarda daralmaya ve tıkanmaya neden oluyor. Hastalığın ilk belirtileri arasında el ve ayaklarda üşüme geliyor.

Özellikle halsizlik, yorgunluk, ciltte solukluk ile çarpıntının üşümenin belirtileri olduğunu belirten uzmanlar, yapısal üşüme probleminde yapacak bir şey olmadığını, üşümenin altta yatan nedenlerin diyabet, hipertiroidi veya anemi gibi sağlık problemlerinin olduğu durumlarda ise ilgili uzman hekime başvurulması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Sürekli üşümenin belirtileri

Aşırı üşüme, vücutta bir soğukluk hissi ile ortaya çıkar. Bu duyguya başka belirtiler de eşlik edebilir:

- Ellerde, parmaklarda, ayaklarda ve ayak parmaklarında karıncalanma veya uyuşma,

- Sık titreme,

- Diğer insanların rahat bulduğu sıcaklıklarda üşümek,

- Uzuvlarda sertlik,

- Özellikle soğuk ayaklar ve eller,

Üşümenin nedenlerine bağlı olarak başka belirtiler de mevcut olabilir.

Sürekli üşümeye neden olan diğer durumlar

Demir eksikliği

Fasulye, mercimek, ıspanak ve yumurta, et, deniz ürünleri gibi demir açısından zengin yiyecekleri diyetinize ekleyin.

Hipotiroidizm

Zayıf kan dolaşımı

Yetersiz sıvı ve besin alımı

Uykusuzluk

Hamilelik

Şeker hastalığı

Az gelişmiş kas kütlesi

Üşümeye iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Kuru üzüm

Kuru yemişler

Bitter

Bitki çayları

Helva

Tahin pekmez

İçinizi ısıtacak içecek tarif

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak sıcacık ev yapımı lezzetli salepten tarifi…

Ev yapımı sahlep

Malzemeler

Yarım çorba kaşığı buğday nişastası

Yarım çorba kaşığı pirinç unu

4 çorba kaşığı toz şeker

4 su bardağı süt

Tarçın

Sahlep nasıl yapılır?

Pirinç unu, şeker ve nişastayı bir tencereye koyun. Üzerine sütü azar azar ilave ederek karıştırın. Hafif hararetli ateşte koyulaşıncaya kadar kaynatın. Kaynadıktan 1-2 dakika kadar daha ateşte tutun ve karıştırın. Fincanlara koyup, üzerini tarçınla süsleyerek servis edebilirsiniz.