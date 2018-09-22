Sürekli terör pompalıyor! Batı terör için güvenli liman

Harun SEKMEN/İSTANBUL

Sürekli olarak farklılıklara saygı ve hoşgörüden bahseden Batılı ülkelerdeki camilerimiz birer birer kundaklanırken, ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütleri de himaye ediliyor. Demokrasi ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Batı dünyası, eli kanlı teröristlere ise her türlü desteği veriyor. ABD tarafından yayımlanan 2017 terör raporunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den “din adamı” olarak bahsedilirken PKK/PYD ise terör örgütü listesinden çıkartıldı. Avrupa’nın kalbi olarak nitelendirilen İngiltere, Akın İpek dahil olmak üzere birçok üst düzey FETÖ’cüler için güvenli bir liman halini aldı. Fransa, ülkemizde kanlı eylemler düzenleyen PYD’nin temsilcilik açmasına müsaade etti. Kanada, FETÖ’cü hainlerin adaptasyon süreçlerini hızlandırmak için çeşitli kurslar açtı. Yıllardan bu yana PKK’ya aleni bir şekilde destek veren Almanya FETÖ’cülere kol kanat gerdi.

BATI, TERÖR BATAĞINDA

Avrupa’nın kalbi olarak nitelendirilen İngiltere ise FETÖ’cüler için güvenli bir liman görevini ifa ediyor. FETÖ’nün bir numaralı finansörlerinden Akın İpek başta olmak üzere örgütün beyin takımı İngiltere’de rahat bir şekilde yaşıyor. İngiltere, terör örgütü PKK’ya verdiği destekle de dikkat çekiyor. Parlamentolarında PYD elebaşı Salih Müslim’i konuşturan İngiltere, PKK’nın her türlü mitingine de onay veriyor. Fransa’da ise terör örgütü PYD’nin ofisi bulunuyor. Eli kanlı örgüte el altından silah yardımında bulunan Fransa, teröristlerin kamplarına da destek veriyor. Kanada ise FETÖ’cü alçakları mülteci olarak görüp, “hızlandırılmış mülteci kursları” ile örgüt militanlarını ülkesine adapte ediyor.

AVRUPA’DA FİNK ATIYORLAR

Uzun yıllardır PKK’ya her türlü desteği veren Almanya’da örgütün çıkarlarına hizmet veren 200 dernek ve vakıf bulunuyor. FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin iltica taleplerini geri çevirmeyen Almanya, örgüt militanlarının propaganda faaliyetlerine de müsaade ediyor. Avusturya’da 50’den fazla FETÖ’cü kurum ve kuruluş faaliyet gösteriyor. PKK/PYD kamplarına el altından destek veren Avusturya, örgüt mitinglerine de göz yumuyor. Norveç, 5 eski FETÖ’cü subayın ilticasını kabul etti. Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan 8 FETÖ’cü haini iade etmedi. 128 FETÖ’cü alçağa, “altın vize” hizmeti sundu. Danimarka’da 10 civarı FETÖ okulu bulunurken, PKK/PYD’nin örgüt kamplarına ise destek verdiği biliniyor. İsviçre’de yüzlerce FETÖ’cü teröristin iltica talebine olumlu talep verdi. Çekya, PYD elebaşı Salih Müslim’i serbest bıraktı. Belçika ise Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi PKK/PYD’nin üst düzey isimlerini topraklarında barındırıyor. Çoğunluğu FETÖ’cü olmak üzere yüzlerce teröristin iltica taleplerine onay verdi.