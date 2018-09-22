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Sürekli terör pompalıyor! Batı terör için güvenli liman

Sürekli olarak demokrasiden ve insan haklarından bahseden Batılı ülkeler, şer odakları için güvenli bir liman işlevi görüyor. Yayımladığı “2017 terör raporunda” 250 vatandaşımızın katili FETÖ elebaşından “din adamı” olarak bahseden ABD, terör örgütü PKK/PYD’yi ise masum gösterdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
Sürekli terör pompalıyor! Batı terör için güvenli liman

Harun SEKMEN/İSTANBUL

Sürekli olarak farklılıklara saygı ve hoşgörüden bahseden Batılı ülkelerdeki camilerimiz birer birer kundaklanırken, ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren terör örgütleri de himaye ediliyor. Demokrasi ve insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Batı dünyası, eli kanlı teröristlere ise her türlü desteği veriyor. ABD tarafından yayımlanan 2017 terör raporunda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den “din adamı” olarak bahsedilirken PKK/PYD ise terör örgütü listesinden çıkartıldı. Avrupa’nın kalbi olarak nitelendirilen İngiltere, Akın İpek dahil olmak üzere birçok üst düzey FETÖ’cüler için güvenli bir liman halini aldı. Fransa, ülkemizde kanlı eylemler düzenleyen PYD’nin temsilcilik açmasına müsaade etti. Kanada, FETÖ’cü hainlerin adaptasyon süreçlerini hızlandırmak için çeşitli kurslar açtı. Yıllardan bu yana PKK’ya aleni bir şekilde destek veren Almanya FETÖ’cülere kol kanat gerdi.

BATI, TERÖR BATAĞINDA

Avrupa’nın kalbi olarak nitelendirilen İngiltere ise FETÖ’cüler için güvenli bir liman görevini ifa ediyor. FETÖ’nün bir numaralı finansörlerinden Akın İpek başta olmak üzere örgütün beyin takımı İngiltere’de rahat bir şekilde yaşıyor. İngiltere, terör örgütü PKK’ya verdiği destekle de dikkat çekiyor. Parlamentolarında PYD elebaşı Salih Müslim’i konuşturan İngiltere, PKK’nın her türlü mitingine de onay veriyor. Fransa’da ise terör örgütü PYD’nin ofisi bulunuyor. Eli kanlı örgüte el altından silah yardımında bulunan Fransa, teröristlerin kamplarına da destek veriyor. Kanada ise FETÖ’cü alçakları mülteci olarak görüp, “hızlandırılmış mülteci kursları” ile örgüt militanlarını ülkesine adapte ediyor.

AVRUPA’DA FİNK ATIYORLAR

Uzun yıllardır PKK’ya her türlü desteği veren Almanya’da örgütün çıkarlarına hizmet veren 200 dernek ve vakıf bulunuyor. FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin iltica taleplerini geri çevirmeyen Almanya, örgüt militanlarının propaganda faaliyetlerine de müsaade ediyor. Avusturya’da 50’den fazla FETÖ’cü kurum ve kuruluş faaliyet gösteriyor. PKK/PYD kamplarına el altından destek veren Avusturya, örgüt mitinglerine de göz yumuyor. Norveç, 5 eski FETÖ’cü subayın ilticasını kabul etti. Yunanistan, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan 8 FETÖ’cü haini iade etmedi. 128 FETÖ’cü alçağa, “altın vize” hizmeti sundu. Danimarka’da 10 civarı FETÖ okulu bulunurken, PKK/PYD’nin örgüt kamplarına ise destek verdiği biliniyor. İsviçre’de yüzlerce FETÖ’cü teröristin iltica talebine olumlu talep verdi. Çekya, PYD elebaşı Salih Müslim’i serbest bıraktı. Belçika ise Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi PKK/PYD’nin üst düzey isimlerini topraklarında barındırıyor. Çoğunluğu FETÖ’cü olmak üzere yüzlerce teröristin iltica taleplerine onay verdi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:54
  1. Batılı ülkeler
  2. ABD
  3. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
  4. PKK/PYD
  5. Akın İpek
  6. PYD
  7. Fransa
  8. İngiltere
  9. Kanada
  10. PKK
  11. Almanya
  12. PYD elebaşı Salih Müslim
  13. Avusturya
  14. Norveç
  15. Yunanistan
  16. FETÖ
  17. altın vize
  18. FETÖ okulu
  19. Danimarka
  20. Çekya
  21. Belçika
  22. Zübeyir Aydar
  23. Remzi Kartal
  24. iltica talepleri

YORUM YAZ

  • şarya şarya 38 dk önce
    BİZ MÜSLÜMAN TÜRK ULUSU OLARAK ABD-AB,NİN HER ZAMAN DÜŞMANIMIZ OLARAK BİLEN VE YAŞAYAN İNSANLARIZ BEN KENDİMİ BİLDİM BİLİLİ ABD-AB,NİN TERÖR EYLEMLERİYLE TÜRKİYEMİZİ 1968,DEN BERİ TESTEKLEYEN TERÖRSİTLERİ AYNI ZAMANDA EĞİTİP ORTA DOĞU VE DOĞU ANADOLUMUZDAKİ VATANDAŞLARI ÖYLE VEYA BÖYLE KANDIRIP MÜSLÜMAN TÜRK İYEMİZE KARŞI DÜŞMAN YAPAN BU ÜLKLERDİR ONLARA SORARSANIZ TÜRKİYEYİ BİZLER AYAKTA TUTUYORUZ BİZLER OLMASA TÜRKİYE BÖLÜNÜRDÜ DİYEN BU SAHTE ABD-AB,YALAKALARI ASLINDA TÜRKİYEMİZİN BİRİNCİ DÜŞMANIDIRLAR BUNLARA KARŞI HER DAİM MUSTAFA KEMAL PAŞANIN SU UYUR DÜŞMAN UYUMAZ METOTLARINDAN BAŞKA ÇCAREMİZİN OLMADIĞI BİR BÖLGEDE HER DAİM UYANIK OLMAKDA FAYDA VAR İLK İŞİMİZDE ABD-AB-DEN UZAK DURMAK OLSUN BENİM BİRİNCİ DÜŞMANIM ABD-İKİNCİ DÜŞMANIMDA AB,DİR.
  • Asil ülkücüAsil ülkücü39 dk önce
    Batı mı 4 seneboyunca pkk ile 12 sene fetö ,halen de ışid ile ile anlaşma yaptı protokoller düzenledi?
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