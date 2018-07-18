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Sürekli soğuyan ayak hangi hastalığın habercisidir?

Nefes almakta zorlanmanın nedenlerinden biri de akciğerde bulunan bronş tüplerinin iltihaplanmasıdır.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:36
Sürekli soğuyan ayak hangi hastalığın habercisidir?

Soluduğumuz havayı temizleyerek akciğerlere taşıyan bronş tüplerin, virüs ve bakterilerden dolayı iltihaplanmasına bronşit hastalığı denir. Bronşit hastalığı iki şekilde görülür. Biri akut bir diğeri de kronik bronşittir.

Akut bronşit en fazla bir ay sürer ilaç tedavisi ile de geçer. Ancak kronik bronşit çok ciddi bir hastalıktır. Kandaki oksijen seviyesini düşüren bu hastalık erken tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Bu hastalığa neden olan bakteriler bulaşıcı değildir.

BRONŞİTİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Nefes alırken ve verirken zorlanma,

- Halsizlik, iştahsızlık ve beraberinde gelişen yüksek ateş

- Sık ve kuru öksürmeye bağlı boğazın tahriş olması,

- Göğüste ağrı ve şiddetli kasılmalar,

- Eklem ağrıları ve kas kasılmaları,

- Yüksek ateşlenmeye rağmen ayakların üşümesi gibi belirtilerle kendini gösterir.

BRONŞİT TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

Uzman doktor öncelikle akciğerin röntgenini çeker daha sonra balgam testi yapar. Böylece bronşit hastalığının çeşidine göre tedavi gelişir. Akut bronşit hastalığında genellikle ilaç tedavisi uygulanır.

Kronik bronşitte de ilaç tedavisi uygulanır. Ancak ilaçların dozları ve tedavi süreci daha ağrılı geçer. Kronik hastalıkların genelinde olduğu gibi hasta bu hastalıkta da ömür boyu ilaç kullanmak zorundadır.

BİTKİSEL TEDAVİ

Bronşitin neden olduğu kuru öksürüğü dindirmek için 1 su bardağı süt ve bir tutam hatmi bitkisi 5 dakika boyunca kaynatılır. Sabah kahvaltıdan önce iki bardak içilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:36
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