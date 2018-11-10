Sürekli oturmanın zararları

OTURURKEN SORUN

Oturma, sigara içmekten daha tehlikelidir, HIV’den daha fazla insanı öldürür.

Oturmak, sadece obezite riskini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda kanser (akciğer, endometriyal, meme ve prostat gibi), kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet riskini daha faz arttırıyor.

Yapılan araştırmalara göre, otururken geçirdiğimiz her saat hayatımızın yaklaşık 21 dakikasını alıyor. Sigara içmek ise hayatınızın 11 dakikası alıyor.

NEDENLERİ

Otururken saatte 50 kalori yakıyoruz. (ayakta durma ile karşılaştırıldığında)

Oturma, kasların belli yerlerde küçülmesine veya sıkılmasına ve sırt ağrısı gibi şeylere yol açmasına neden olabilir

Araştırmalar ayrıca, uzun süreler boyunca oturmanın, kasların, yağların düzgün parçalanmasını kontrol eden enzim Lipaz’ı daha az serbest bırakmasına neden olduğunu gösteriyor.

Uzun süre oturmak, insülin duyarlılığını azaltabilir ve insülin direnci riskini artırabilir.

Uzun süre çok fazla oturmak kemik yoğunluğunu azaltabilir.

Daha da kötüsü, çok fazla oturma, hayatınızı kısaltabilir. ABD, Kanada, Avustralya ve Asya’daki çalışmaların hepsi artmış yerleşik zaman ve ölüm riski arasında bir ilişki buldu.

EGZERSİZ YARDIMCI OLUR MU?

Yapılan araştırmalarda ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Egzersiz, oturmanın zararlı etkilerini hafifletmez.

Günde saatlerce antreman yapan ancak günün geri kalanında oturan maraton koşucuları bile risk altındaydı, çünkü soruna neden olan egzersiz eksikliği değil, oturma eylemidir.

AYAKTA DURMAK

Oturmanın zararlı etkilerinden kaçınmaya yardımcı olmak için sıklıkla sunulan bir çözüm, ayakta duran bir masa kullanmaktır. Gününüzün bir kısmını (3-4 saat) bile ayakta tutmak, haftada ekstra 1000+ kalori yakar; bu, bir yıl boyunca 15 maratonda yakılan kaloriye eşittir.

Günde birkaç saat oturmak için harcanan zaman miktarını azaltmak, hareketsiz bir yaşam tarzıyla ilişkili hastalıkların riskini önemli ölçüde düşürür.

Dik durmak daha iyi bir çözüm olsa da, sırt gerginliği ve varikoz damarları riski de dahil olmak üzere bazı dezavantajları vardır.

EN İYİ ÇÖZÜM

Mükemmel bir dünyada, en iyi çözüm, yavaş hareket etmeyi teşvik eden bir koşu bandı masası kullanmak ve daha belirli hareketler için çeşitli aralıklarla mola vermektir.

Başka bir mükemmel çözüm, otururken her saat 2-5 dakika kısa egzersizler yapmaktır.