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Ekonomi Sürekli örnek gösteriyorlar ama… Türkiye ve Almanya'nın emeklilik kıyaslamasına bir de böyle bakın!
Ekonomi

Sürekli örnek gösteriyorlar ama… Türkiye ve Almanya'nın emeklilik kıyaslamasına bir de böyle bakın!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 19:50:00 -

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ile Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında "Türkiye'de emeklilik" konusunu değerlendirdi.

Gazeteci Ali İhsan Karahasanoğlu, Almanya ile kıyasladıkları Türkiye'yi, emeklilik konusu üzerinden hedef alanlara tepki gösterdi.

"Durmadan Almanya'yı örnek gösteriyorlar" diyen Karahasanoğlu, Almanya'da emeklilik yaşının 65 olduğunu hatırlattı.

"Siz insanları 45 yaşında emekli yaparsanız aslında Almanya'daki ücretin 2 katını veriyorsunuz demektir." yorumu yapan Ali İhsan Karahasanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Almanya'ya biraz yaklaşması için devlet bunu bile bile yapıyor. Emekliye Almanya'dan 20 yıl fazla ödenen maaş aslında 'fazla' değil. Ama Almanya ile kıyaslarsanız ben de fazla derim. Çünkü Almanya'da 65 yaşında emekli olabiliyorsun. Adam diyor ki 'Almanya'da bin 500 euro alınıyor, biz burada 400 euro alıyoruz' İyi güzel de Almanya'da 65 yaşında emekli oluyorsun. 65 yaşına kadar kimsenin emekli maaşı alması söz konusu değil.

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