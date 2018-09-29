Sürekli kürdan kullanıyorsanız...

Kürdan ile diş aralarının temizlenmeye çalışılmasının sık yapıldığını ve aslında yanlış bir davranış modeli olduğunu belirten Diş Hekimi Şiar Atmaca, “Standart üretilen kürdanların yapısı diş araları için uygun değildir. Kürdanla temizleme gerçekleştiği zannedilerek yapılan davranış, diş etinde zedelenmelere ve kanamalara, zamanla diş eti çekilmesine ve buna bağlı kemik kaybına, bu da dişlerde sallanmaya sebep olabilir. Bunun dışında kürdanın kırılması ile arada kalan parça dişeti iltihaplanmasına dahi sebebiyet verebilir. Bu sebeplerden dolayı kürdan kullanımından kaçınılmalıdır. Kendini sürekli kürdan kullanmak zorunda hissedenler, mutlaka bir diş hekimine başvurmalıdırlar” şeklinde konuştu.

Ağız ve diş sağlığı konusunda sadece tek başına diş fırçalamanın yeterli hijyen sağlamadığını kaydeden Dr. Şiar Atmaca, “Diş fırçalama eylemi doğru yapıldığında sadece dişlerin açıkta kalan yüzeyleri temizlenmektedir. Dişlerin birbirine bakan, diş arası bölgeleri için ara yüz fırçası ya da diş ipi tercih edilmesi temizliğin tamamlanması için yardımcı etmenlerdir. Diş aralarının temizlenmesi için bu alışkanlık ülkemizde ne yazık ki yaygın olmadığı için en çok diş eti hastalıklarına ve ara yüz diş çürüklerine rastlıyoruz. Düzenli diş hekimi kontrolünde hasta hekim işbirliği sağlanarak doğru tedavi ve bakım sağlanabilir” ifadelerini kullandı.