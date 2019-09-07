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Sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma neden olur? Bu problemler nasıl geçer?

Midede biriken gazın ağız yoluyla dışarı atılması geğirme olarak tanımlanır. Ancak bu durumun sürekli bir hal alması birtakım problemlerin işareti olabilir. Peki, sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma neden olur? sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma durumları nasıl geçer? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 22:21
Sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma neden olur? Bu problemler nasıl geçer?

Midede biriken gazın ağız yoluyla dışarı atılması geğirme olarak tanımlanır. Ancak bu durumun sürekli bir hal alması birtakım problemlerin işareti olabilir. Peki, sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma neden olur? sürekli geğirme ve çok az gaz çıkarma durumları nasıl geçer? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

Geğirme neden olur?

Geğirmenin temel olarak nedeni, konuşurken veya yemek yerken hava yutulmasıdır. Fakat bu durumun dönemsel olarak bazı durumlar neticesinde mi ortaya çıktığı, yoksa süreklilik arz eden bir problem halini almasına sebep olan bir faktörün var olup olmadığı tespit edilmeli, böyle bir problem söz konusu ise uygun tedavi yönteminin belirlenerek buna uygun hareket edilmesi gerekir.

Sürekli geğirme probleminin nedenleri nelerdir?

Çölyak hastalığı: Çölyak hastalarının ince bağırsağı, glütene karşı hassasiyet geliştirir. Gluten içeren besinler tüketen hastaların midelerinde kramp, şişkinlik gibi problemler ortaya çıkar. Bu problemler de sürekli olarak geğirme sorununu doğurur.

Hassas bağırsak sendromu: Bu hastalığa sahip olan kişilerin kalın bağırsakları, normal kişilerin kalın bağırsaklarına göre çok daha hassastır. Dolayısıyla bu kişilerin bağırsaklarında gaz birikme problemi ile karşı karşıya kalmaları ihtimali de normal şartların üstündedir.

Gastrit: Gastrit sebebiyle mide ve çevresinde meydana gelen iltihaba bağlı olarak kronik bir geğirme problemi ile karşı karşıya kalınabilir.

Sürekli geğirme problemi doğal yollardan nasıl geçer?

Sindirim problemi sebebiyle geğirme ve gaz çıkarma problemleri ile karşı karşıya olan ve problemin son bulmasını isteyen kişilerin en merak ettiği soruların başında sürekli geğirme ve gaz çıkarma nasıl tedavi edilir sorusunun cevabını merak ediyor. Bu problemleri giderilmesi için öncelikle sorunun kaynağının tespit edilmesi, geğirme ve gaz çıkarmaya neden olan faktörün ortadan kaldırılması gerekir. Fakat bunun yanı sıra beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek, bazı bitki çaylarının tüketimini düzenli hale getirmek de bu problemlerinin önüne geçilmesini sağlayacaktır. Fakat yine de bu yöntemleri uygulamadan önce bir doktora başvurulması, yöntemlerin doktor bilgisi ve kontrolü dahilinde uygulanması en sağlıklısıdır.

Anason çayı: Bağırsak ve midede biriken gaz probleminin doğrudan giderilmesi için en etkili bitkisel yöntemlerin başında anason çayı içmek gelir.

Zencefil çayı: Pek çok sağlık probleminin tedavisinde etkili olan zencefil çayı, geğirme ve gaz çıkarma problemlerinin çözümünde de oldukça etkilidir.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 22:21
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