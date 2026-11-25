ASELSAN, büyüyen üretim altyapısını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla desteklemek, enerji maliyetlerini azaltmak ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamak amacıyla iki yeni GES projesini hayata geçirdi.

Santrallerin üreteceği temiz enerji sayesinde yılda yaklaşık 121 bin ton karbondioksit salınımının önlenmesi öngörülüyor. Bu miktar, yaklaşık 4 milyon ağacın bir yılda atmosferden temizlediği karbondioksit miktarına karşılık geliyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında kendi mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği teknolojilerden de yararlanan ASELSAN, güneş panellerinde üretilen elektriği şebekeye uygun hale getiren, tasarımı ve yazılımı kendisine ait yerli ve milli PULSAR inverterleri ilk kez GES projelerinde kullanıyor.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Yeşil Dönüşüm

Başta yeni GES projeleri olmak üzere çevreye ve insana değer odaklı sürdürülebilirlik anlayışıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen ASELSAN, operasyonlarında ve stratejisinde bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımını ön planda tutuyor. Sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde ele alan ASELSAN, yüksek teknoloji üretim kabiliyetini çevresel sorumluluk anlayışıyla birleştirerek yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

Küresel ölçekte bir teknoloji markasına dönüşümü hedefleyen aselsaneXt Programı kapsamında yeşil dönüşüm faaliyetlerini kararlılıkla yürüten ASELSAN, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli başarılara imza atıyor. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde zirvedeki yerini koruyan ASELSAN, London Stock Exchange Group Sürdürülebilirlik Endeksi'nde savunma sanayii alanındaki lider konumuyla küresel ölçekte de adından söz ettiriyor.

İleri dönüşüm sanat koleksiyonu COP31’de

GES projelerinin de içinde olduğu sürdürülebilirlik çalışmalarıyla örnek olan ASELSAN, 50’nci yıl etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği ve kendi sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan "İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu Projesi" Sanat Koleksiyonu'ndan beş değerli seçkiyle de Antalya’da düzenlenen COP31’de yerini aldı. Proje kapsamında, işlevini tamamlamış elektronik ve endüstriyel atıklar sanatla yeniden hayata döndürüldü.

ASELSAN’ın dünya savunma sanayii sektöründe ilk olan projesi çerçevesinde Türkiye, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Fransa, Hindistan, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Rusya’dan 30 sanatçı tarafından tonlarca atık işlenerek 31 sanat eserine dönüştürüldü.

Projede; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi, atığın oluşması durumunda ise geri kazanımının sağlanmasını kapsayan "Sıfır Atık" yaklaşımı esas alındı. Çalışmalar, gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre ve yaşanabilir şehirler miras bırakılması vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildi.

Sanat ve teknoloji bir araya geldi

ASELSAN, metal, elektronik ve plastik bileşenleri, oyun değiştirici teknolojilerin isimlerinden hareketle yeni bir forma kavuşturdu. Uluslararası sanatçıların özgün yorumlarıyla şekillenen eserler, yalnızca malzemeyi değil; düşünceyi, üretim anlayışını ve sorumluluğu da dönüştürdü.

Eserlerin isimleri ve görünümleri, ASELSAN’ın doğadan ilham alan ve sürdürülebilirlik odaklı bir tasarım yöntemi olan "biyomimikri" mühendisliğinden ilhamla belirlendi. Koleksiyondaki eserler, IDEF 2025’te, 2026 yılı Sıfır Atık Forumu’nda ve 2025 ile 2026 yıllarında Türkiye Kültür Yolları Festivali kapsamında birçok ilde sergilendi.

Yeşil dönüşüm çalışmaları belgelendi

Yüksek teknolojiyi çevresel sorumlulukla buluşturan ASELSAN, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Dönüşüm Programı kapsamında Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi almaya hak kazandı.

Belge, ASELSAN'ın çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının ulusal düzeyde tescillenmesinin yanı sıra yüksek teknoloji üretim kabiliyetini çevreye duyarlı üretim anlayışıyla birleştiren yaklaşımını da ortaya koyuyor. Enerji verimliliğinden karbon emisyonlarının azaltılmasına uzanan kapsamlı bir dönüşüm programı yürüten ASELSAN, savunma sanayiinde sürdürülebilir üretimin öncüsü olmaya devam ediyor.

Yeşil Dönüşüm Yol Haritası

ASELSAN'ın Yeşil Dönüşüm Yol Haritası; enerji, su ve hammadde verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi gibi kritik başlıklardan oluşuyor.

Program kapsamında hazırlanan yol haritası doğrultusunda mevcut üretim süreçleri detaylı şekilde analiz edildi. Enerji ve su tüketiminden atık yönetimi ve sera gazı emisyonlarına kadar tüm çevresel performans göstergeleri değerlendirildi. Analizler sonucunda ölçülebilir hedefler belirlenirken bu adımları destekleyecek yatırım planları oluşturuldu.

Sürecin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla ASELSAN bünyesinde Yeşil Dönüşüm Ekibi kuruldu. ASELSAN, belirlenen uygulamaları üretim süreçlerine entegre ederek doğal kaynakların daha verimli kullanılması ve karbon ayak izinin azaltılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan belgeyle birlikte ASELSAN'ın yeşil dönüşüm yatırımları teşvik sistemi kapsamında desteklenebilecek. Böylece şirket, çevresel performansını sürekli iyileştirirken enerji ve kaynak verimliliğini artıracak projelerini daha güçlü şekilde hayata geçirme imkânı elde edecek.

2050’de net sıfır emisyon hedefi

ASELSAN, 2050 yılı için belirlediği net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, 2019 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasından bu yana tüm atıklarının yüzde 87’sini geri dönüştürdü. ASELSAN ayrıca 14 ton kompost üretimine ulaştı.

Su verimliliği alanında da önemli adımlar atan ASELSAN, CDP Su Yönetiminde lider seviyesindeki puanıyla öne çıkıyor. Türkiye'nin Mavi Su Verimliliği Belgesi'ne sahip ilk şirketlerinden biri olan ASELSAN, kişi başı su tüketiminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 28, peyzaj sulama suyu tüketiminde ise yüzde 34 tasarruf sağladı.

ASELSAN, çevre dostu yapı ve ulaşım uygulamalarıyla da sürdürülebilirlik çalışmalarını destekliyor. İstanbul Teknopark'ta bulunan yerleşkesini LEED Sertifikası ile çevre dostu bir yapı haline getiren şirketin binek araç filosunun yüzde 34’ü elektrikli araçlardan oluşuyor. Bu oranın 2030 yılına kadar yüzde 100’e çıkarılması hedefleniyor.

Çalışanların çevre dostu alternatiflere teşvik edilmesi amacıyla teknoloji üslerinde bulunan elektrikli araç şarj istasyonu sayısı da 191’e yükseltildi.

ASELSAN’ın sürdürülebilirlik yaklaşımı yeni yatırımlarına da yansıyor. Yapımına 2025 yılında başlanan ve Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi olan Oğulbey Teknoloji Üssü, tamamlandığında tamamen yenilenebilir enerjiye dayanan, enerji verimliliği gözetilerek tasarlanmış ve doğaya uygun bir tesis olacak. ASELSAN, enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasından atıkların geri kazanımına, çevre dostu tesislerden yeşil dönüşüm yatırımlarına kadar uzanan çalışmalarıyla yüksek teknoloji üretimini çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte yürütmeye devam ediyor.

"Üç milyar dolarlık yatırım var"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin son üç yılda savunma sanayii alanında Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu belirterek, üretim kapasitesini ve teknolojik yeteneklerini geliştirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü söyledi. Akyol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl ortalama yüzde 25'in üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Aynı anda yoğun bir yatırım seferberliği içerisindeyiz. Hava savunma sistemlerinden radarlara, kritik füze sistemlerinden mühimmatlara kadar birçok alanda yeni yetenekleri ASELSAN'a kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Devam eden 3 milyar dolarlık yatırımımız var.

Şirketimizin tüm enerji ihtiyaçlarını, tamamını kendisi karşılayacak güneş enerjisini santrallerimizi de bugün itibarıyla devreye aldık. ASELSAN'ın bugünkü ve devam eden yatırımlarını da gözeterek inşa ettiğimiz bu sistemlerle bir taraftan sürdürülebilir ekonomiye destek olacağız bir taraftan bütün enerjimizi kendimiz üreteceğiz. Bu sistemlerle 4 milyon ağacın dikilmesi ile elde edilecek karbon salımı verimliliğini de elde etmiş olduk. Aslında şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, enerji maliyetlerini aşağıya çekerken bir taraftan da şirketimizin büyümesini destekleyen bir adımı attık."

Akyol, üretim kapasitesi ve teknoloji altyapısındaki büyümeyi sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla desteklediklerini vurgulayarak, "Üretim kapasitemizi ve teknoloji altyapımızı geliştirirken enerji verimliliğini de önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Devreye aldığımız GES'lerimizle enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak, aynı zamanda enerji maliyetlerimizi ve karbon ayak izimizi azaltacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilirlik endeksinde zirvede

Şirketin Sürdürülebilirlik Endeksinde zirvede yer aldığını belirten Akyol, bu konumlarını korumak için yenilenebilir enerji yatırımları ve kaynak verimliliğine yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Akyol, sürdürülebilirliği yalnızca enerji üretimiyle sınırlı tutmadıklarını, kaynakların verimli kullanımında maliyet, verimlilik ve çevresel etkileri birlikte değerlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kaynakların verimli kullanımını, maliyet, verimlilik ve çevresel etki boyutlarını birlikte gözeten bütüncül bir yaklaşımla yönetiyoruz. Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni alan ilk kuruluş olmamız da bu yaklaşımımızın önemli sonuçlarından biri. Üretimde büyürken yerli teknolojiyi, verimliliği ve sürdürülebilirliği birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz."

Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilmesinde sağlanan desteklere de değinen Akyol, "Ben özellikle bu tesisin yapımında bize destek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, yerel idarelere, ilgili bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu tesisin ülkemize, milletimize, ASELSAN'ımıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." diye konuştu.