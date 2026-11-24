Reklam gelirlerinde yaşanan düşüş, televizyona dizi yapan yapım şirketlerinin maliyetleri azaltmaya yönelik adımlarını gündeme getirdi. Sektörde, yapım şirketlerinin oyuncularla ücret indirimi konusunda görüşmeler yaptığı ve bazı oyuncuların bu talepleri kabul ettiği, bazılarının ise karşı çıktığı öne sürüldü.

“Altı Üstü İstanbul” dizisinde rol alan İlker Aksum da ücretinde indirime gitmek istemeyen oyuncular arasında yer aldı.

YÜZDE 0,01 BİLE İNDİRİM YOK

Kendisine yöneltilen ücret indirimi sorusuna net yanıt veren Aksum, çalışma koşullarının ağırlığına dikkat çekti. Ücretinden herhangi bir kesinti yapılmasını kabul etmeyeceğini belirten Aksum, "Yüzde 0,01 bile indirim yok, ben kabul etmiyorum. Bazen 15-16 saat mesailer sürüyor. Bu dizi süreleri olduğu sürece bu ücretler dönecek" dedi.