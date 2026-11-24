YP’lilerin çirkefliğine emekli Başsavcıdan tepki! Erdoğan diktatör olsa siz orada olamazdınız!
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in grup konuşması sırasında Yeni Partili milletvekilleri ve partililerin “Diktatör Tayyip” diye tempo tutarak çirkin slogan atmasına tepkiler sürüyor.
Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı çirkin slogan görüntülerine; “Yahu bu nasıl çirkin bir grup. Tayyip Erdoğan diktatör olsa sizin gibi olurdu, siz de oralarda olamazdınız. Yazıklar olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında böyle çirkin slogan atılır mı yahu!” ifadeleriyle tepki gösterdi.
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