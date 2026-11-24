Emekli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir, sosyal medya hesabından paylaştığı çirkin slogan görüntülerine; “Yahu bu nasıl çirkin bir grup. Tayyip Erdoğan diktatör olsa sizin gibi olurdu, siz de oralarda olamazdınız. Yazıklar olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hakkında böyle çirkin slogan atılır mı yahu!” ifadeleriyle tepki gösterdi.