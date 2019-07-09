0553 313 94 23

Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yeni nesil girişimciler ödüllendirildi

Türkiye’nin dört bir yanından 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu Startup yarışmasının kazananları açıklandı.

09 Temmuz 2019 Salı 13:57
Sürdürülebilir kalkınmaya destek veren yeni nesil girişimciler ödüllendirildi

Türkiye’nin dört bir yanından 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu Startup yarışmasının kazananları açıklandı. ’Sosyal Fayda’, ’Teknoloji’ ve ’Jüri Özel Ödülü’ olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup’a toplamda 150 bin TL’lik para ödülü verildi.



Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. ’Sosyal Fayda’, ’Teknoloji’ ve ’Jüri Özel Ödülü’ olmak üzere 3 farklı kategoride büyük ödülleri alan 3 startup’a toplamda 150 bin TL’lik para ödülü verildi. ’Sosyal Fayda’ kategorisinde KompoRize ile Mustafa Kuyumcu, ’Teknoloji’ kategorisinde SafeTech ile Fatma Ertürk ve ’Jüri Özel Ödülü’ kategorisinde Tolkido ile Can Yıldız bu yıl ilk üçe girerek büyük ödülün sahibi olan girişimciler oldu. Türkiye’nin dört bir yanından 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada ilk 10’a kalan startup’lar ’StartUP Boost’ adı verilen özel gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati kazandı. Kazanan yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Direktörü Emre Kuzucu, Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu’ndan teslim aldı.



"Genç yatırımcı ruhunu Türkiye’de geliştirmek istiyoruz"


Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, şirket olarak bu etkinliği sosyal sorumluluk projesi altında yaptıklarını söyleyerek, "Dolayısıyla herhangi bir sermaye veya ortaklık yapımız yok. Sürdürebilir olmasına çok önem veriyoruz ve bu sene onun için 3’üncüsünü yapıyoruz. Finansal katkı bu işin son derece küçük bir kısmı. Asıl önemsediğimiz bu genç yatırımcı ruhunu Türkiye’de geliştirmek onlara bir katkıda bulunmak istiyoruz. Dolayısıyla çeşitli eğitimler yapıyoruz, yurt dışında yatırımcılar ve startup iklimiyle tanıştırıyoruz. Arkadaşlar belirli bir maratonu bitirdiler ama daha bitmedi son baharda da Stuttgart’ta bir gezimiz olacak 10 tane startup’u orada misafir edeceğiz" dedi.



Jüri Özel Ödülü’nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız oldu. Yıldız, Tolkido ile otizmli çocukların dil ve konuşma eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile ve öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali üretiyor.



"Amacımız otizmli çocukların gelecek hayatlarının ailelerine bağımlı olmadan yaşayabilmelerini istiyoruz"


Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız yaptığı açıklamada, otizmli çocukların konuşma eğitimlerinde kullanılan bir eğitim materyali geliştirdiklerini vurgulayarak, "Otizmli çocukların yaşam alanında bulunan her nesneyi anne sesiyle, baba sesiyle seslendirebilir hale getiriyoruz. Bunun yanında çocukların ihtiyaç duyduğu kişiselleştirilmiş eğitimi de görsel eğitim kartlarını onların ihtiyaçlarını göre düzenleyerek sağlamış oluyoruz. Biz bu sayede otizmlilerin yeni kelime öğrenim hızlarını arttırıyoruz ve sosyal yaşama olan adaptasyon süreçlerini hızlandırıyoruz. Aldıkları eğitimin üzerine evdeki eğitimi de destekleyerek aslında aileyi de eğitimin içine katarak çocukların gelişimsel süreçlerini hızlandırıyoruz. Bizim bu projedeki en büyük amacımız otizmli çocukların gelecek hayatlarının ailelerine bağımlı olmadan yaşayabilmelerini istiyoruz. Otizmli çocukların çok büyük bir kısmı ergenlik dönemlerinden sonra evde bağımlı kalıyor ve anne ve babaları ile beraber yaşamak zorunda kalıyorlar. Biz istiyoruz ki kendilerini ifade edebilen, yeteli eğitimi alabilmiş ve aslında yeteneklerini geliştirebilmiş çocukların topluma kazandırılması, istihdam edilmesi ve kendi eğitimlerini örgün bir şekilde devam edebilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Başvuran her 4 girişimciden 1’i kadın


Bu yıl jüri özel ödülü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sunan bir girişimin de ödüllendirildiği yarışmaya başvuran her 4 girişimciden 1’i kadın oldu. Yarışmaya başvuran startup’ların yüzde 11’i ise yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek veren startup’lardan oluştu. Başvuruların yüzde 80’i ’Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden; ’Sağlıklı Bireyler’, ’İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme’, ’Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları’na katkı sağlayan girişimlerdi. Başvurular ağırlıklı olarak ulaşım ve enerji çözümleri, akıllı tarım, sağlık teknolojileri üzerine çalışan startup’lardan geldi. Başvurular arasında ayrıca temiz gıdaya erişim, eşitsizliklerin azaltılması, engellilerinin desteklenmesi alanında çalışan startup’lar da yer aldı.



Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını kazanan diğer 10 girişimci ise şöyle:


BenzinLitre, BioGuy Ver.2, Bluedot Co., BREN, ConFarm, Enio Çevre Teknolojileri, KompoRize, SafeTech, Tolkido ve Triwi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spot lamba eşyaları küle çevirdi
    1. Spot lamba eşyaları küle çevirdi
    2. 200 bisikletli Ömer Halisdemir için..
    3. Savunmada 100'üncü yıl hedefleri..
    4. Hırsızlar kameraya yakalandı
    5. Güzeltepe Mahallesi’nde “Fiziki Tarama..
    6. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası,..
    7. Havuzlardan kaynaklanan risklere..
    8. AK Parti Grup Başkanvekili..
    9. PKK’nın hain planı deşifre oldu
    10. Bu diyet bir haftada gözle görülür..
    11. Belediye Başkanı Aşgın başarılı..
    12. FETÖ'nün "kadın zabıt katipleri..
    13. Dolar/TL 5,70’in altına indi
    14. "Enerjide Arama Buluşmaları: Ar-Ge..
    15. MEDAŞ Nevşehir’deki enerji..
    16. Bosna Hersek’ten FETÖ’cülerin iadesi..
    17. Konya Valisi Toprak’tan Yunak’a ziyaret
    18. Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nde..
    19. Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat..
    20. Düzleştirici olmadan saç..
    21. Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor
    22. Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ"..
    23. Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi..
    24. Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı..
    25. Büyükşehir’in istişare toplantıları..
    26. Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2..
    27. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    28. Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit..
    29. Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor
    30. Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!