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Sürdürülebilir çevre ve enerji projesinin açılış toplantısı yapıldı

Türkiye’de, sürdürülebilir çevre ve enerji alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Çevre ve Enerji" isimli projenin açılış toplantısı, Çevreci Enerji Derneği (ÇED) tarafından İzmir’de gerçekleştirildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:38
Sürdürülebilir çevre ve enerji projesinin açılış toplantısı yapıldı

Türkiye’de, sürdürülebilir çevre ve enerji alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen "Sürdürülebilir Çevre ve Enerji" isimli projenin açılış toplantısı, Çevreci Enerji Derneği (ÇED) tarafından İzmir’de gerçekleştirildi.


Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından, "Sivil Toplum Destek Programı" altında yürütülen "Yerel STK’lar Hibe Programı" kapsamında, "Sürdürülebilir Çevre ve Enerji" isimli projenin açılış toplantısı yapıldı.


Toplantıda, Çevreci Enerji Derneği (ÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Erman Kaya, ÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Şallı, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB işleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Proje Koordinatörü Hazal Coşkun, Çevre Yüksek Mühendisi Olcay Işın ve Ege Üniversitesi Biyomühendislik Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar konuşmacı olarak katıldı.


Programda konuşan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı AB işleri Uzmanı Ceyhan Çiçek, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın on beş yılı aşkın süredir Türkiye ve Avrupa Birliği’ndeki sivil toplum kuruluşları arasındaki diyaloğun güçlenmesi ve Türkiye’deki sivil toplumun kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen projelere destek sağladığını söyledi.



"Yarınlar ancak yenilenebilir enerjinin desteklenmesiyle inşa edilebilir"


Ülkemizde, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının giderek öneminin arttığını kaydeden ÇED Yönetim Kurulu Başkanı Erman Kaya, kamuoyunu bilinçlendirmek ve diğer STK’larla da işbirliği içinde olmak istediklerini kaydetti.


Yenilenebilir enerji konusunu insanlara en doğru şekilde anlatabilmek için alanında deneyimli akademisyenlerle birçok raporlamalar yapıldığı bilgisini veren Erman Kaya, yenilenebilir enerjinin çevre ve doğaya zarar vermediğinin kanıtlandığını belirtti.


Kaya, "Ülkemizde rüzgar enerji konusunda 100 bin megawattlık bir üretim potansiyeli bulunuyor. Bunun yalnızca 7 bin 300 megawattı kurulu düzene sahip. Bu konuda yerel yönetimlerle ve STK’larla işbirliği yapılmalıdır. Yarınlar ancak yenilenebilir enerjinin desteklenmesiyle inşa edilebilir" diye konuştu. Dünyanın nüfus artışına paralel olarak enerji ihtiyacının da sürekli olarak arttığını belirten ÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Şallı da, enerji konusunda dışa bağımlılığın azaltılabilmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarının önünün açılması gerektiğini vurguladı. Tolga Şallı, "Dernek olarak birçok üniversite ile işbirliği yaptık. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, biyogaz hakkında birçok etkinlik düzenledi. Amacımız insanları bilinçlendirerek değişim hareketini başlatmaktı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de alternatif ve çevreci enerji kaynaklarına yönelmemiz ve yaygınlaştırmamız gerekiyor" diye kaydetti.


Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Proje Koordinatörü Hazal Coşkun ise İzmir İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün iştirakçi olduğu, 12 ay sürecek projede yapılacak eğitimler ve faaliyetlerle çevre ve enerji alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının idari kapasitelerinin artırılmasını amaçladıklarını; karar verme süreçlerine daha aktif demokratik katılım sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:38
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