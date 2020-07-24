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Aktüel

Sur'da yeniden inşa edilen konutların sahipleri kurayla belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 20:37:17 -
Sur'da yeniden inşa edilen konutların sahipleri kurayla belirlendi

DİYARBAKIR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tarihi Sur ilçesinde yapılan konutların hak sahipleri kurayla tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sur'da terör olaylarının yaşandığı Gazi Caddesi'nin doğusunda kalan Cevatpaşa, Dabanoğlu, Savaş, Özdemir, Hasırlı, Cemal ve Yılmaz mahallelerindeki hak sahiplerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Suriçinde yapılan konutlardan isteyenler için kura çekimi düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi, pandemi süreci nedeniyle mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirilirken, Sur Belediyesinin Twitter hesabından da canlı yayınlandı.

Noter huzurundaki çekimde 6 mahalledeki 161 ile Alipaşa ve Lalebey mahallerinde 265 olmak üzere 426 konutun hak sahipleri belirlendi.


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