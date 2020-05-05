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Aktüel

Sur’da arıcılık sezonu başlıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde arıcılık yapan üreticiler arıcılık sezonu hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 12:28:15 -
Sur’da arıcılık sezonu başlıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde arıcılık yapan üreticiler arıcılık sezonu hazırlıklarına başladı.


Arı yetiştiricilerini ziyaret eden Sur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Akbaş, üreticilerinin sezon içerisinde arıların daha az zarar görmesi için kovanlar ve çevresinde bakım yapmaları gerektiğini söyledi. Akbaş, yapılan çalışma ile birlikte bereketli bir bal hasadı olacağına inandığını ifade etti.


Arı yetiştiricileri, Akbaş’a ziyaretleri ve kendilerine vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

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