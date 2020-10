Sürat Kargo’da satış sinyali

Sürat Kargo, Kovid-19’a karşı tüm tedbirlerin alındığını tescilleyen TVRM (Transmittable Virus Risk Management) Kovid-19 sertifikasını almaya hak kazandı. Sürat Kargo, RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri tarafından verilen TVRM Kovid-19 sertifikasını dünya genelinde kendi sektöründe alan ilk kargo şirketi oldu. Törende konuşan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz’dan sonra FETÖ/PDY aidiyeti belirlenen şirketlerin TMSF’ye geçtiğini anımsattı.

“Basıretli Tüccar”

Bu kapsamda ellerinde bulunan şirket sayısının an itibarıyla 806 olduğunu bildiren Gülal, “30 Eylül itibarıyla bu şirketlerin öz kaynak büyüklüğü 28 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66,5 milyar lira seviyesinde. Bu şirketlerimizde an itibarıyla 40 bin 371 kişi çalışıyor” diye konuştu. Gülal, bu şirketleri devraldıktan itibaren itibar kaybı yaşanmaması ve istihdamın artırılması için “basiretli tüccar” felsefesiyle çalıştıklarını ifade ederek, “Devraldığımız an itibarıyla 18,2 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğü yüzde 52 artışla 28 milyar liraya, 42,7 milyar lira seviyesinde olan aktif büyüklük de yüzde 55 artışla 66,5 milyar liraya yükseldi” dedi. Şirketlerin son dönemdeki ekonomik bilançolarına değinen Gülal, özellikle inşaat şirketlerinde ciddi satışları olduğunu aktardı.

Başarı hikayesi yazdı

Muhiddin Gülal, 2016 Kasım’dan itibaren TMSF kayyumluğunda yönetilen Sürat Kargo’nun, inanılmaz bir başarı hikayesi yazdığını ve Türk lojistik sektöründe ilk 4’te olduğunu bildirdi. Şirketin, Türkiye’deki kargo sektörünün gelişimine sağladığı katkı ve gösterdiği ticari performansla fark atmaya devam ettiğini aktaran Gülal, şu bilgileri verdi: “Kasım 2016’da şirketin 275 milyon liralık cirosu vardı. 2020 Eylül itibarıyla yüzde 90 artışla 522 milyon liralık ciroyu yakaladı. Geçen yıla göre ciroda yüzde 34’lük bir artış söz konusu. Şirketi devraldığımızda aktif büyüklüğü 91,2 milyon liraydı. Eylül itibarıyla yüzde 95 büyümeyle 177 milyon liralık aktif büyüklüğe ulaştı. Devraldığımızda zarar eden bir şirket söz konusuydu, 12,7 milyon lira net zararı vardı. Yine 2020 Eylül sonu itibarıyla şirket, 20 milyon lira net kar elde eder duruma geldi. Yüzde 241’lik artış söz konusu. Yıl sonu hedefimiz 40 milyon lira net kar, 700 milyon liralık ciro.” Gülal, şirketin çalışan sayısının 5 bin 669’dan 7 bin 280’e çıktığını belirterek, “Zarar eden şirketi net kar elde eden bir firma haline getirdik” dedi.

“Dünyada sertifikayı alan ilk kargo şirketi”

RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, bu programın halihazırda 40 ülkede uygulandığını belirterek, “Sürat Kargo, lojistik sektöründe bu belgeyi alan ilk şirket. Bu sertifika verilirken kalite yönetiminden iş sağlığı güvenliğine, çevre yönetimine kadar uçtan uca tüm kriterler değerlendiriliyor. Bunlara ek olarak Kovid-19’a karşı hijyen, maske ve mesafe gibi konular denetlenmekte” şeklinde konuştu. Toplantıya, Kaynak Holding AŞ ve bünyesindeki şirketlerden Sürat Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Çağrı Seyfi de katıldı.

“Satış düşüncemiz var”

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bugün çok önemli bir belge alacaklarını, kargo sektöründe bu sertifikayı ilk alan şirket olduklarını söyledi. Gülal, “Kovid-19 tedbirlerini maksimum seviyede alan şirket Sürat Kargo... Dünya ve ülkemiz olağanüstü bir süreç yaşıyor. Biz de bu sürece uygun olarak adımlarımızı atıp şirketimizi geleceğe taşımaya çalışıyoruz” diye konuştu. Bir gazetecinin Sürat Kargo’nun satılıp satılmayacağına ilişkin sorusu üzerine Gülal, “Satış düşüncemiz var. Ancak ihale takvimi netleşmiş değil. Belki önümüzdeki dönemde, belki 2021’in ilk çeyreğinde Sürat Kargo ile ilgili bir satış aksiyonu almak istiyoruz” dedi.