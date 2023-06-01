Şuradan uçsak ne olur diyenler vardır! Çekici kamyonun arkasından uçtu olanlar oldu
ABD'nin Georgia eyaletinde dikkati dağılan bir sürücü, metrelerce havada uçtu. O anlar kameralara yansıdı.
Polis, bir kazayı araştırmak için alandaydı. Rampalı çekici araç, kaza yapan başka bir araç için yola gelmişti. Bir sürücü, hızla aracıyla geldi, rampaya çıktı ve 36 metre uçtu. O anlar polisin vücut kamerasına böyle yansıdı.
SÜRÜCÜ YARALANDI, ARAÇ AĞIR HASAR ALDI
Kaza ABD'de Georgia Eyaleti'nin Valdosta şehrinde gerçekleşti. Rampadan uçan araç adeta tuzla buz oldu. Sürücü kadın ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Çekiciler ise, insanların kör noktalara gelebileceklerine dikkat çekiyor.
Çekici araç kullanılırken sürücü ve yayaların onların yakınına gelmemesi gerektiğini söylüyor.
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