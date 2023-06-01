  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Şuradan uçsak ne olur diyenler vardır! Çekici kamyonun arkasından uçtu olanlar oldu
Sosyal Medya

Şuradan uçsak ne olur diyenler vardır! Çekici kamyonun arkasından uçtu olanlar oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-01 10:27:00 -

ABD'nin Georgia eyaletinde dikkati dağılan bir sürücü, metrelerce havada uçtu. O anlar kameralara yansıdı.

Polis, bir kazayı araştırmak için alandaydı. Rampalı çekici araç, kaza yapan başka bir araç için yola gelmişti. Bir sürücü, hızla aracıyla geldi, rampaya çıktı ve 36 metre uçtu. O anlar polisin vücut kamerasına böyle yansıdı.

SÜRÜCÜ YARALANDI, ARAÇ AĞIR HASAR ALDI

Kaza ABD'de Georgia Eyaleti'nin Valdosta şehrinde gerçekleşti. Rampadan uçan araç adeta tuzla buz oldu. Sürücü kadın ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çekiciler ise, insanların kör noktalara gelebileceklerine dikkat çekiyor.

Çekici araç kullanılırken sürücü ve yayaların onların yakınına gelmemesi gerektiğini söylüyor.

Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak
Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim sonrası Rusya'dan Türkiye'ye resmen talep yağıyor, akın akın geliyorlar! Büyük kazanç dolar yağacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle, üstüne basa basa uyardı: Gram altın alacaklar bunu yapan kazanır
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle, üstüne basa basa uyardı: Gram altın alacaklar bunu yapan kazanır

Ekonomi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şiddetle, üstüne basa basa uyardı: Gram altın alacaklar bunu yapan kazanır

Bursa’da feci kaza
Bursa’da feci kaza

Yerel

Bursa’da feci kaza

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23