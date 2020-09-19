Sur Yapı sektörün üzerinde büyüdü
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR-Eurasia Rating, varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü tespitini yaptığı Sur Yapı ile Sur Enerji’ye bu yıl da ulusal ve uluslararası ölçekte yatırım yapılabilir notu verdi.
JCR raporunda, Sur Yapı’nın 28 yılı aşan faaliyet geçmişiyle “Sur Yapı” markası altında proje aşamasından başlayarak geliştirme, mimari, yapım üretim dahil, anahtar teslimi iş yaparak inşaat sektöründe öncü kuruluşlarından biri haline dönüştüğü vurgulandı. Sur Yapı’nın varlık büyüklüğü açısından gayrimenkul sektörünün üzerinde büyüdüğü belirtilen raporda, “Sur Yapı, yeni projeleri ve güçlü satış etkinliği ile büyümesini sürdürerek pazar payını ve marka değerini artırmak istemektedir” denildi. Raporda, “Aktif portföyü Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu’nun A- (Trk) olarak teyit edilmesinin dayanak noktalarını oluşturmuştur” ifadelerine yer verildi.