Şüpheliler 32 adet sahte 50 TL ile yakalandı Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vatandaşların ihbarı ile tespit edilen bir araçta bulunan 5 şüpheli yakalandı, 32 adet sahte 50 TL ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin sahte para ile alışveriş yapmaya çalıştığı bilgisini aldı.Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın Kovancılarilçesinden Bingöl'e doğru hareket ettiğini tespit etti. Şüpheli araç uygulama noktasında durdurularak içindeki 5 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 32 adet sahte 50 TL ele geçirildi. 5 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, vatandaşların duyarlı davranışı nedeniyle emniyet yetkilileri teşekkür etti.

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