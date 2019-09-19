Şüpheliler 32 adet sahte 50 TL ile yakalandı
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vatandaşların ihbarı ile tespit edilen bir araçta bulunan 5 şüpheli yakalandı, 32 adet sahte 50 TL ele geçirildi.19 Eylül 2019 Perşembe 14:07
İl Emniyet Müdürlüğü Kovancılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5 kişinin sahte para ile alışveriş yapmaya çalıştığı bilgisini aldı.Bunun üzerine hareket geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın Kovancılarilçesinden Bingöl'e doğru hareket ettiğini tespit etti.
Şüpheli araç uygulama noktasında durdurularak içindeki 5 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 32 adet sahte 50 TL ele geçirildi.
5 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, vatandaşların duyarlı davranışı nedeniyle emniyet yetkilileri teşekkür etti.
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