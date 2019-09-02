Şüpheli şahıstan uyuşturucu çıktı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Asayiş Şube Büro Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Girne Mahallesi’nde şüphelendikleri S.P., isimli kişi üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda S.P’nin üzerinde 5 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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