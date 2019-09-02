Şüpheli otomobilde silah ele geçirildi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilden tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilden tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi baraj yolu üzerinde devriye görevi yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumumdan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Arama sonucunda otomobilden tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet mermi ele geçirildi. Tabancaya ve mermilere el konulurken M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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