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Şüpheli otomobilde silah ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilden tabanca ve mermiler ele geçirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
Şüpheli otomobilde silah ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilden tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi baraj yolu üzerinde devriye görevi yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durumumdan şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Arama sonucunda otomobilden tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet mermi ele geçirildi. Tabancaya ve mermilere el konulurken M.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:38
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