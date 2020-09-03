Şüpheli araç çarptı! Yunus ekibindeki 2 polis yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polisin ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayati tehlikeyi atlattıkları ifade edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Kadriye Mahallesi Belek Turizm Caddesi'nde 07 ABD 798 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücünün, tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği ihbar edildi. Bunun üzerine ekipler takip başlattı.

Motosikletli Yunus timleri, sürücünün yerini tespit etti. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçmaya devam eden araç, Acısu Kavşağı'nda aracın önüne geçmeye çalışan Yunus ekibindeki polislere çarptı. Savrulan motosiklette bulunan polisler Hikmet Hamdi Öktem ile Erkan Er'in yaralandığı bildirildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans intikal ederken ağır yaralı oldukları bildirilen polisler, Serik Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Şüpheli sürücü ise hafif yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralı polislerin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattıkları bilgisi, yürekleri ferahlattı.