  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şüpheli araç çarptı! Yunus ekibindeki 2 polis yaralandı
Aktüel

Şüpheli araç çarptı! Yunus ekibindeki 2 polis yaralandı

Antalya'da sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polisin ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede hayati tehlikeyi atlattıkları duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:29:00 -
Şüpheli araç çarptı! Yunus ekibindeki 2 polis yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sürücüsü 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı.

Kaçan hafif ticari aracın çarptığı Yunus ekibindeki 2 polisin ağır yaralı halde kaldırıldıkları hastanede hayati tehlikeyi atlattıkları ifade edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Kadriye Mahallesi Belek Turizm Caddesi'nde 07 ABD 798 plakalı hafif ticari aracı kullanan sürücünün, tartıştığı kadını zorla araca bindirdiği ihbar edildi. Bunun üzerine ekipler takip başlattı.

Motosikletli Yunus timleri, sürücünün yerini tespit etti. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçmaya devam eden araç, Acısu Kavşağı'nda aracın önüne geçmeye çalışan Yunus ekibindeki polislere çarptı. Savrulan motosiklette bulunan polisler Hikmet Hamdi Öktem ile Erkan Er'in yaralandığı bildirildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans intikal ederken ağır yaralı oldukları bildirilen polisler, Serik Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Şüpheli sürücü ise hafif yaralandı. Sürücü, olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan, yaralı polislerin sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattıkları bilgisi, yürekleri ferahlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi
Siyaset

Muharrem İnce'ye büyük şok! Beklenen haber geldi

CHP Yalova İl Başkanlığı üyesi Niyazi Şahin, Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateşe püskürüyor?
Gündem

Diyarbakır anneleri Kılıçdaroğlu ve Akşener’e neden ateşe püskürüyor?

Mehmet Özmen Diyarbakır’a gitti ve HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren annelere mikrofon uzattı. Evlatlarına kavuşmayı..
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı