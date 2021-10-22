Şüpheler 'Pensilvanya'yı işaret ediyor! Çarpıcı iddia: Halil Falyalı, Sedat Peker'in adamı!

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Sedat Peker'in, tıpkı kendi öz kardeşini, Kıbrıs'taki bir gazeteciyi öldürmek için görevlendirdiğini söylemesi gibi, Halil Falyalı'yı da, kendi adamı olmasına rağmen kasten bazı suçlarını ifşa ettiği, ancak tutuklama kararı verilmesi sonrasında ise, elindeki kasetleri yayına aldığı iddia ediliyor.

Peker'in, tıpkı 2011 milletvekili seçimleri öncesinde, bazı MHP milletvekillerine yapıldığı gibi, "İstifa et, yoksa kasetini yayınlarız" şantajına benzer yolla, Kıbrıs'taki bazı siyasilerin istifa etmeleri için çağrıda bulunması, arkasında kimlerin olduğu tahminlerini Pensilvanya'ya yöneltti.

KKTC'de siyasi dengeler değişti

KKTC'deki Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner ve Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı'ya ait olduğu öne sürülen videoların sosyal medyada yayımlanması Kıbrıs’taki siyasi dengeleri de değiştirdi.

"Bana karşı kurulmuş bir kumpastır"

Kendisine ait olduğu öne sürülen görüntülerle ilgili konuşan Ersan Saner, “Bu bana karşı yapılmış bir kumpastır" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'den tehdit: Kıbrıslı siyasiler istifa etmezlerse yayınlanmaya devam edecek

Sedat Peker’e yakın olduğu iddia edilen bir Twitter hesabı KKTC Başbakan’ı Ulusal Birlik Patisi Genel Başkanı Ersan Saner’in görüntülerini yayımladı. Aynı hesap Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı ile ilgili de video paylaşımları yaptı.

Peker, buna benzer videolar olduğunu öne sürerek, “Şahsıma komplo kuran Kıbrıslı siyasiler eğer istifa etmezlerse videolar buradan yayınlanmaya devam edecektir” dedi.