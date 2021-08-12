Şüpheler hep aynı ülkeyi gösteriyor! Korona'nın faturası yine Çin'e kesildi

DSÖ'nün, koronavirüs pandemisinin Çin'deki kökenlerine ilişkin soruşturmasına öncülük eden Prof. Dr. Peter Embarek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Embarek, Wuhan Viroloji Enstitüsü'nü işaret ederek, "Yarasalarla düzenli olarak çalışan ve sahada numune toplayan bir araştırmacının pandeminin sıfır noktası olması hipotezi oldukça kuvvetli." dedi. "Koronavirüsün doğrudan bir yarasadan insana sıçradığı yer burası olabilir." ifadesini kulanan Embarek, "Bu durum, rastgele bir köylünün ilk hasta olması fikrinden daha mantıklı." diyerek tezini güçlendirdi.

Mart ayında iddiaları reddetmişlerdi

DSÖ Mart ayında, bir rapor yayımlayarak koronavirüsün yarasalarda ortaya çıktığını ve insanlara yayılmadan önce bir ara hayvana yayıldığı ihtimalini öne sürmüştü. Aynı raporda virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızdığına dair iddialar reddedilmişti.

ABD'li araştırmacı, Çin'in verileri sildiğini söyledi!

ABD'nin Fred Hutchinson Kanser Merkezi'nde görevli Jesse Bloom ise, Çin'in pandeminin ilk günlerindeki 'varlığını gizlemek' için Wuhan'daki erken vakalarla ilgili önemli verilerini sildiğini iddia etti. Bloom, "Koronavirüsün kökeni ve erken yayılımı hâlâ gizemini koruyor. Silme için makul bir bilimsel yok. Bu nedenle, dizilerin varlıklarını gizlemek için silinmiş olması olası görünüyor. Bunları gizlice silmek yerine örnekleri tam olarak sıralamak açıkça bilimsel olarak daha bilgilendirici olurdu." dedi.