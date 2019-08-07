Şüphe üzerine durduruldu... 3 kadın enselendi
Bitlis'te polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtaki 3 kadının üzerinde toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin yakalandı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:39
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurduğu araçta arama yaptı. Arama sırasında araçta bulunan 3 kadın şüpheli hareketler sergiledi. Bunun üzerine eşyaları aranan kadınlarda toplam 1 kilo 11 gram metamfetamin bulundu.
Kadınlar gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Sorgularının ardından 2 kadın serbest bırakılırken, 1 kadın adliyeye sevk edildi.
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