Superbox’ın kullanıcı sayısı 150 bini aştı

Fiber optik altyapı ile ulaşılamayan evlere fiber hızında mobil interneti götüren Superbox’ın kullanıcı sayısı sadece yaz döneminde yüzde 165’ten fazla artarak 150 bini aştı.

Dünyanın önde gelen yenilikçi çözümleri müşterileri ile buluşturan Turkcell, evlere fiber hızında mobil internet sunduğu Superbox hizmetini sunuyor. Fiber altyapının olmadığı lokasyonlarda sunulan ve 4.5G şebekesi üzerinden hizmet veren Superbox, kabloya ihtiyaç duymuyor ve elektrik olan her yerde kullanılabiliyor. Yapılan bilgilendirmeye göre, sağladığı teknoloji sayesinde 4.5G’nin ulaştığı 375 Mbps’ye varan internet hizmeti sunan yenilikçi çözümün, kullanıcı sayısı da her geçen gün hızla artıyor. Son 4 ayda yüzde 165’ten fazla artışla 100 bin yeni kullanıcıyla buluşan Superbox’ın müşteri sayısı ise toplamda 150 bini aştı. Taşınabilir özelliğiyle yenilikçi çözüm, evlerin yanı sıra işyerlerinde, yazlıklarda ya da elektrik prizinin olduğu her yerde kullanılabiliyor.

Konu hakkında açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Şirket olarak müşterilerimizi son teknolojilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere bakır teknolojiyle internet götürmek yerine, özel olarak geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojik çözümümüz Superbox ile fiber hızında mobil internet sunuyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduk. Bu yenilikçi çözümümüzün bugüne kadar 150 bin kişi tarafından tercih edilmesi de müşterilerimizin hak ettiği hızlara erişmeye olan isteklerinin önemli bir göstergesi" şeklinde konuştu.

Murat Erkan, sözlerine şöyle devam etti: "Superbox’la yüksek hızlarda interneti geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Ancak bizim sunduğumuz bu hizmetten ziyade ülkemizin dijitalleşme hedeflerine erişmesi için Türkiye’nin her köşesine yüksek hızda fiber internetin götürülmesi gerekiyor. Bunun için de toplam fiber yatırımları kritik role sahip. Şirketolarak yıllardır ortak altyapı konusunun önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekiyor. Sektördeki tüm oyuncuların sahip oldukları fiber altyapıları paylaşarak bundan sonra yapacakları altyapı yatırımını ortak yapması gerekiyor. Bu altyapıları bizlerin ayrı ayrı yatırım yaparak tamamlamasının maliyeti 13-15 milyar dolar olur. Bu da ülke kaynaklarının israfı demek. Halbuki hem mevcut altyapıyı paylaşıp hem de bundan sonraki yatırımları beraber yaparsak bunun maliyeti 2-2,5 milyar dolar olur. Bu sayede hem insanımız hem de ülkemiz kazanır".

Fiber hızında ev interneti sunan Superbox’ın, okulların açılmasına az bir zaman kala fiber hızında sınırsız internet kullanmak isteyen öğrenci ve ailelerine özel kampanya sunduğu da belirtildi. Yeni kampanya kapsamında 10 Mbps’ye kadar sınırsız internet alınabileceği bildirildi. Kolay kurulum ile bir gün içerisinde fiber hızında ev internetine kavuşmanın mümkün olacağı Superbox kampanyasında 4.5G hızlarında farklı tarife seçeneklerinin de yer alıyor.