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Superbox ile fiber hızında ev interneti her yerde

Turkcell’in evlere fiber hızında mobil internet sunduğu Superbox’ın kullanıcı sayısı sadece yaz döneminde yüzde 165’ten fazla artarak 150 bini aştı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
Superbox ile fiber hızında ev interneti her yerde

Turkcell’in evlere fiber hızında mobil internet sunduğu Superbox’ın kullanıcı sayısı hızla artıyor. Fiber optik altyapı ile ulaşılamayan evlere fiber hızında mobil interneti götüren Superbox, taşınabilir olması ile farklılaşırken Turkcell’in 4.5G altyapısı sayesinde yüksek hızlar sunuyor. Superbox’ın kullanıcı sayısı sadece yaz döneminde yüzde 165’ten fazla artarak 150 bini aştı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, fiber altyapı ile ulaşılamayan evlere bakır teknolojiyle internet götürmek yerine, özel olarak geliştirdikleri yenilikçi teknolojik çözüm Superbox ile fiber hızında mobil internet sunduklarını belirtti. Erkan, “Türkiye’de bir ilk olan bu teknolojiyle ev internetinin tanımını da değiştirmiş olduk. Bu yenilikçi çözümümüzün bugüne kadar 150 bin kişi tarafından tercih edilmesi de müşterilerimizin hak ettiği hızlara erişmeye olan isteklerinin önemli bir göstergesi. Superbox’la yüksek hızlarda interneti geniş kitlelerle buluşturuyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:12
  1. Turkcell
  2. mobil internet
  3. Superbox
  4. Fiber optik altyapı
  5. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

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