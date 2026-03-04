  • İSTANBUL
Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Uzmanlar her gün iftardan 1 saat sonra içilecek çay ve kahveye dikkat çekerken, ramazanın sembol besini hurmanın da bir özelliğine dikkat çektiler.

#1
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

İftar sonrası sindirimin daha iyi çalışması için bir saat sonra uzmanlar tarafından tüketilmesi önerilen bir fincan Türk kahvesinin yanında tüketilen 2 hurmanın insan sağlığına olan etkileri araştırıldı. Lif bakımından zengin olan hurmanın kahveyle beraber vücuda olan etkileri şaşırttı. Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz ne olur?

#2
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Kahve ve çay tiryakileri, uzun süreli açlık ve susuzluk sonrası iftardan sonra hemen çay ya da kahve içmek ister.

#3
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Ancak uzmanlar genellikle iftardan bir saat sonra çay ve kahve tüketiminin doğru olduğunu belirtiyor.

#4
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Özellikle gün boyu aç ve susuz kalan bedenin sindirim sorunları yaşamaması için, Türk kahvesinin lif bakımından zengin besinlerle birlikte tüketilmesi iyi bir seçim olacaktır. Ramazan da en çok tüketilen besin olan hurma lif bakımından zengin olduğu için Türk kahvesinin yanında tüketilebilir. Ayrıca hurmanın vücuda farklı etkileri de vardır. İşte, detaylar...

#5
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

HER GÜN İFTARDAN SONRA BİR FİNCAN TÜRK KAHVESİNİN YANINDA 2 HURMA YERSENİZ NE OLUR?

#6
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Temelleşen mide hareketlerini güçlendirir. Mide asidini dengede tutarak yemek sonrası yanma ve şişkinlik hissini azaltır. Kandaki şeker seviyesini dengeler. İnsilün direncini korur. Yemek sonrası tansiyon ve kalp sorunlarının riskini ortadan kaldırır.

#7
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Tokluk hissi vererek abur cubur tüketimini önler. Sahura kalkamayanlar için vücudu ertesi gün daha dirençli tutar.

#8
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Sinir sistemini güçlendirerek stres depresyon ve yorgunluk gibi sorunların yaşanmasını önler.

#9
Foto - Her gün iftardan sonra bir fincan Türk kahvesinin yanında 2 hurma yerseniz...

Beyin fonksiyonlarını güçlendirerek baş ağrısı yaşanmasının önüne geçer.

