Tel örgüyü aşıp raylara girdi! Demir yolunda korkunç kaza

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tel örgüleri aşarak raylara giren bir kişiye yolcu treni çarptı. Trenin altında kalan 45 yaşındaki Ercan Köstek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen tren kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

 

Kaza, saat 10.30 sıralarında Körfez'e bağlı Hereke sahilinde meydana geldi. İstanbul'a giden 80114 sefer sayılı yüksek hızlı tren, tel örgülerden atlayarak raylara giren Ercan Köstek'e çarptı. Makinist durumu fark edip, treni durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre aradıkları Köstek'in cansız bedenine ulaştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönüne tren seferleri duruldu. Savcının inceleme sonrası seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

 

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

