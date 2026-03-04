  • İSTANBUL
Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

Ankara’da 2013 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Güven Aydoğan davasında, adaletin seyri şaşırtıcı tanık beyanlarıyla değişti. Cinayet silahının bir oğlak ve bir büyükbaş hayvan karşılığında defalarca el değiştirdiği ortaya çıkarken, kritik tanıkların "O zaman çocuktum, hatırlamıyorum" savunması pes ettirdi. Mahkeme, delillerin karartılma şüphesi kalmadığı gerekçesiyle tutuklu sanıkları tahliye ederek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.

Foto - Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

Mamak’ın tozlu sokaklarında 13 yıl önce işlenen faili meçhul cinayet, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayla yeniden gündeme oturdu. Maktul Kemal Güven Aydoğan’ı "fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürmekle" suçlanan ve müebbet hapisleri istenen sanıkların yargılandığı davada, hukuk tarihine geçecek trajikomik beyanlar verildi.

Foto - Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Necmettin Yaman, Şükrü Kibar ve tutuksuz sanıklar Benli Kibar ve Hatice Kibar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, dosyaya gelen evrakın okunmasının ardından tanık dinleneceğini belirtti. Söz verilen tanık Ö.F.T, sanıklarla aynı mahallede oturduğu için hepsini tanıdığını ifade ederek, maktul Aydoğan'la Kibar ailesinin arasında bir husumete şahit olmadığını, yaşadıkları mahallenin gecekondu mahallesi olduğundan sürekli kavgaların çıktığını söyledi.

Foto - Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

"15 YAŞINDA OLDUĞUM İÇİN DETAYLARI HATIRLAMIYORUM" Ö.F.T, olayın yaşandığı dönem 15 yaşında olduğu için detayları hatırlamadığını, Aydoğan'ın Kibar ailesi mahalleden taşındıktan sonra öldürüldüğünü dile getirdi. Tanık M.A. da sanıkları tanımadığını, çiftçilik yaptığı sırada hayvanlarını otlatırken ayağının bir şeye takıldığını anlatarak, "Ayağım neye takıldı diye baktığımda tüfeği gördüm ve aldım. Sonra arkadaşım T.Ç'ye söyledim. Kendisi tüfeği bir oğlak karşılığında benden aldı. Tüfeğin asıl sahibini bilmiyorum. Tüfeği ne zaman bulduğumu hatırlamıyorum." beyanında bulundu.

Foto - Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

Tanık H.A. ise o zamanlar yaylada hayvancılıkla uğraştığını, T.Ç'de tüfek olduğunu ve kendisinin de yaylada ihtiyacı olduğundan tüfeği aldığını ardından kendisinden büyükbaş alan M.A'ya hediye ettiğini söyledi. Bir başka tanık M.A. da tüfeği H.A'dan aldığını ve tüfeğin önceki sahiplerine ilişkin bilgisi olmadığını dile getirerek, "Tüfeğin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Denemeden kolluk kuvvetlerine teslim ettim." dedi. Beyanların ardından söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair delil olmadığını ve tanık beyanlarına karşı aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi.

Foto - Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

kendisine gönderilmesini talep etti. Ara kararını veren mahkeme, gelinen aşamada delillerin karartılma şüphesi bulunmadığından tutuklu sanıklar Necmettin Yaman ve Şükrü Kibar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 14 Mayıs'a ertelendi.

Foto - Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

SANIKLARIN MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR İddianamede, sanıklar Necmettin Yaman, Benli Kibar, Şükrü Kibar ve Hatice Kibar'ın, maktul Kemal Güven Aydoğan'ı fikir ve eylem birliği içerisinde kasten öldürdükleri yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu ifade ediliyor. Sanıklar hakkında kamu davası açmak için yeterli kanaatin oluştuğu belirtilen iddianamede, cinayete karıştığı belirlenen Necmettin Yaman, Benli Kibar ve Şükrü Kibar ile silahın saklanmasına yardım ettiği belirlenen Hatice Kibar hakkında, "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası isteniyor.

