Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma

"15 YAŞINDA OLDUĞUM İÇİN DETAYLARI HATIRLAMIYORUM" Ö.F.T, olayın yaşandığı dönem 15 yaşında olduğu için detayları hatırlamadığını, Aydoğan'ın Kibar ailesi mahalleden taşındıktan sonra öldürüldüğünü dile getirdi. Tanık M.A. da sanıkları tanımadığını, çiftçilik yaptığı sırada hayvanlarını otlatırken ayağının bir şeye takıldığını anlatarak, "Ayağım neye takıldı diye baktığımda tüfeği gördüm ve aldım. Sonra arkadaşım T.Ç'ye söyledim. Kendisi tüfeği bir oğlak karşılığında benden aldı. Tüfeğin asıl sahibini bilmiyorum. Tüfeği ne zaman bulduğumu hatırlamıyorum." beyanında bulundu.