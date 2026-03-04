Kemal Güven Aydoğan'ın katili kim? 13 yıllık faili meçhul cinayette 'pes' dedirten savunma
Ankara’da 2013 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kemal Güven Aydoğan davasında, adaletin seyri şaşırtıcı tanık beyanlarıyla değişti. Cinayet silahının bir oğlak ve bir büyükbaş hayvan karşılığında defalarca el değiştirdiği ortaya çıkarken, kritik tanıkların "O zaman çocuktum, hatırlamıyorum" savunması pes ettirdi. Mahkeme, delillerin karartılma şüphesi kalmadığı gerekçesiyle tutuklu sanıkları tahliye ederek duruşmayı Mayıs ayına erteledi.