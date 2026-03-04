  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı! ABD, İran’a saldırının ilk gününde 779 milyon dolar harcadı! Gazzeliler Hac ibadetinden mahrum bırakılacaklar! İran’ın batısı Kürdistan ilan edilecek! Savaşa PKK da dahil oldu Bakan Yumaklı’dan denetim mesajı! 110 bin gıda denetimi, 1.781 işletmeye 144 milyon 264 bin TL idari para cezası! İspanya'dan şerefli duruş! 'Suç ortağı olmayacağız' İOS Zırhı Tel Aviv'de Delindi: iPhone'daki İsrail Parmağı Deşifre Oldu Savaşa Fransa da katıldı: İran'dan fırlatılan İHA'ları vurmaya başladılar ABD'den dünyaya, DEM Parti'den evlere 'ailesiz kadın' vaadi! Terör devleti Beyrut’a saldırdı: Hizbullah’ın kalesi vuruldu
Dünya Katliam artarak sürüyor! İşte İran'da savaşın son bilançosu
Dünya

Katliam artarak sürüyor! İşte İran'da savaşın son bilançosu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Katliam artarak sürüyor! İşte İran'da savaşın son bilançosu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 867’ye yükseldiğini duyurdu.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, Kermanpur konuya ilişkin bilgi verdi.

Kermanpur, "Son olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 867, yaralanan 5 bin 946 kişiden 2 bin 184'nün tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor." dedi.

İranlı yetkili, ABD-İsrail saldırılarında ölenlerden, yüzde 12'sinden fazlasını kadınların oluşturduğunu kaydetti.

İran Kızılayı dana önce ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

 

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Terör devleti İsrail’e ait savaş uçağı ve üç İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları duyurdu: Terör devleti İsrail’e ait savaş uçağı ve üç İHA düşürüldü

Dünya

İran Devrim Muhafızları duyurdu: Terör devleti İsrail’e ait savaş uçağı ve üç İHA düşürüldü

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi
MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Gündem

MSB’den flaş açıklama: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

İran'dan yeni dalga: Terör devletine füze yağmuru!
İran'dan yeni dalga: Terör devletine füze yağmuru!

Gündem

İran'dan yeni dalga: Terör devletine füze yağmuru!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23