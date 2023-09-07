Süper Türk Lig devi Barcelona ile transferde karşı karşıya! İtalyan yıldız için pes mi edecek?
Transfer döneminde yaptığı takviyelerler dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip uzun süredir ilgilendiği yıldız isim için olumsuz haber alsa da temaslarına devam ediyordu. Ancak İspanyol devi Barcelona, Kanarya'ya transferde rakip oldu. İşte detaylar..
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