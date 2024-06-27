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Spor Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü açıkladı!
Spor

Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-06-27 22:01:00 -
Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü açıkladı!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Dorukhan Toköz'ü 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a Hoş Geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor'umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Adana ekibiyle 25 maçta süre alan Toköz, 1 asistlik katkı sağladı.

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