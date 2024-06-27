Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, Dorukhan Toköz'ü açıkladı!
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Dorukhan Toköz'ü 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Eyüpspor, Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'a Hoş Geldin Dorukhan Toköz! Eyüpspor'umuz, Adana Demirspor'dan Dorukhan Toköz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dorukhan Toköz'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
SEZON KARNESİ
Bu sezon Adana ekibiyle 25 maçta süre alan Toköz, 1 asistlik katkı sağladı.
Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Arda Turan, sonunda bunu da yapacak! Eyüpspor ile bir ilkin peşinde olacak yine...