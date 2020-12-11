Süper Lig'in seyyahı Karagümrük

Süper Lig'de stadyumu ve tesisleri olmayan tek takım olan Karagümrük, Hatayspor'un deplasmanı ile bu sezon 9. farklı stadyumda forma giyecek. İç saha maçlarında her hafta farklı stadyumlarda boy gösteren Karagümrük, bu sezon 3 kez aynı sahada olmadı. Sezonun ilk haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan kırmızı-siyahlılar, ardından Gaziantep'e gitti. 3. haftada Olimpiyat Stadı'nda Başakşehir'i mağlup eden Karagümrük, bu maçla Olimpiyat Stadı defterine kapattı. Dev stadyumun bakıma alınmasının ardından iç saha maçlarını arayan kırmızı-siyahlar, iç saha maçları öncesinde uygun stadyumu aramaya başladı.

Aynı sahada 2 maç, 1 deplasman, 1 saha!

Ligin dördüncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Karagümrük, aynı stadın ev sahibi olarak sahaya gelerek önümüzdeki hafta Kasımpaşa'yı konuk etti. Üst üste iki kez aynı sahada oynayan kırmızı-siyahlar, birine konuk olurken diğerinde konuk oldu. Alanyaspor deplasmanında gösteriş yaptıktan sonra stadyum aramaya devam eden Fatih takımı, bir sonraki iç saha maçını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynadı. Ankara'nın deplasmanının ardından Kasımpaşa'da Sivasspor'u konuk eden kırmızı-siyahlılar, Kayseri'ye gittikten sonra Esenyurt'ta Rizespor'u evlerinde ağırladı. Hatayspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Karagümrük, böylelikle 12. lig maçında 9 farklı stadyumda boy gösterecek.



Lig maçlarında her hafta farklı bir ilçede boy gösteren Karagümrük, oyun ilk kez Türkiye Kupası maçları sırasında kendi evlerinde ortaya çıktı. Karagümrük'te oynanan maçlarda Nevşehir Belediyespor ve Esenler Erokspor ile forma giyen kırmızı-siyahlı futbolcular, bu sezon da 2 hazırlık maçı oynadı. Olimpiyat Stadı'nın yanındaki atletizm sahasında antrenmanını yapan Karagümrük, kendi tesisi olmadığı için hazırlık maçları oynadı. Dereağzı Tesisleri'nde Beşiktaş ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri ile Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Süper Lig takımı, hazırlık maçları da dikkate alındığında 11 farklı alanda 15 maçta yer aldı. Yarın Hatay'da ligde forma giyecek Karagümrük, bu maçla 16. maçında 12. farklı sahada forma giyecek.



Karagümrük, eğitim tesisi bulunmayan ve eğitimde zorlanan her eğitim için 2 bin TL ödüyor. Eğitim saatlerini tesisin müsaitliğine göre ayarlamak zorunda olan kırmızı-siyahlar, eğitim alanlarını istedikleri gibi ayarlayamıyorlar. Sahadan çıkmadan önceki takımın antrenmanını bitirmesini bekleyen Karagümrük, kısıtlı süre nedeniyle antrenman sahasında istediği çizgileri çizemiyor ve bu şekilde taktik antrenman yapmak zorunda. Sezon başından beri bakanlıklar ve belediyelerle görüşen kızıl siyahlar, Balat'taki tesislerin kendilerine tahsis edilmesini istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait bu tesislerin yenilenerek ihtiyaçlara göre tahsis edilmesi beklenirken, Süper Lig ekibi Karagümrük, Balat tesislerinin kendilerine tahsis edilmesini istiyor.