Süper Lig'in lideri Alanyaspor'a koronavirüs şoku
Süper Lig'in liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in lideri Alanyaspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan COVID-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Alanyaspor bu hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.