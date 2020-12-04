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Spor Süper Lig'in lideri Alanyaspor'a koronavirüs şoku
Spor

Süper Lig'in lideri Alanyaspor'a koronavirüs şoku

Süper Lig'in liderlik koltuğunda bulunan Alanyaspor, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 11:43:00 -
Süper Lig'in lideri Alanyaspor'a koronavirüs şoku

Süper Lig'in lideri Alanyaspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan COVID-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor bu hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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