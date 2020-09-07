Süper Lig'in gol raporu

Ligde 3 sayı sisteminin başlangıcı olan 1987-1988 sezonunda 380 maçta toplam 32 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihinde bir sezonda atılan en yüksek gol sayısıdır.

Lig tarihinin gelmiş geçmiş en düşük golü 1973-1974 sezonunda atıldı. Takımlar 240 maçta 405 kez fileleri havalandırırken, sporseverler sezonu lig tarihinde az golle izledi.

En yüksek ve en düşük sezon hedefleri

Ortalama gollerin en yüksek olduğu sezon 2000-2001 idi. 306 maçta toplam 17 bin gol atılırken, maç başına ortalama 3,32 gol yakalandı.

En az gol ortalamasına ulaşılan sezon 1973-1974 olarak tarihe geçti. 240 maçta 405 gol atılırken maç başına ortalama gol sayısı 1.68'de kaldı.

1000 gol eşiği 2 kez aşıldı

Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye kadar sadece 2 kez aşıldı.

Ligde 2000-2001 sezonunda atılan toplam 17 bin golün yanı sıra, 1987-1988 sezonunda toplam 32 bin gol atıldı.

Bu arada ligde 3 sayı sistemine geçişle birlikte atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış yaşandı. Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2006-2007 sezonunda 2,4 oldu.