Süper lig’in gol krallığı listesi
Süper lig’in başlamasına az kaldı futbolseverler gol krallığı listesini merak etti işte o isimler
|S
|Futbolcu
|Ayak
|Kafa
|Penaltı
|Toplam
|1
|Enner Valencia
- Fenerbahçe
|5
|2
|6
|13
|2
|Haji Wright
- Antalyaspor
|5
|3
|1
|9
|3
|Fabio Borini
- Karagümrük
|5
|1
|1
|7
|4
|Mbaye Diagne
- Karagümrük
|3
|2
|2
|7
|5
|Wout Weghorst
- Beşiktaş
|4
|2
|-
|6
|6
|Joao Figueiredo
- Gaziantep FK
|5
|-
|-
|5
|7
|Kerem Aktürkoğlu
- Galatasaray
|5
|-
|-
|5
|8
|Mario Gavranovic
- Kayserispor
|4
|-
|1
|5
|9
|Michy Batshuayi
- Fenerbahçe
|3
|1
|1
|5
|10
|Younes Belhanda
- Adana Demir
|4
|-
|1
|5
|11
|Ayoub El Kaabi
- Hatayspor
|3
|-
|2
|5
|12
|Bafetimbi Gomis
- Galatasaray
|3
|1
|-
|4
|13
|Borja Sainz
- Giresunspor
|4
|-
|-
|4
|14
|Giorgi Beridze
- Ankaragücü
|3
|1
|-
|4
|15
|Jackson Muleka
- Beşiktaş
|1
|3
|-
|4
|16
|Jetmir Topalli
- İstanbulspor
|4
|-
|-
|4
|17
|Miguel Cardoso
- Kayserispor
|3
|1
|-
|4
|18
|Onyekuru
- Adana Demir
|3
|1
|-
|4
|19
|Umut Nayir
- Ümraniyespor
|3
|1
|-
|4
|20
|Valon Ethemi
- İstanbulspor
|3
|1
|-
|4
|21
|Cenk Tosun
- Beşiktaş
|2
|1
|1
|4
|22
|Dia Saba
- Sivasspor
|3
|-
|1
|4
|23
|Mame Diouf
- Konyaspor
|3
|-
|1
|4
|24
|Mauro Icardi
- Galatasaray
|2
|1
|1
|4
|25
|Muhammet Demir
- Konyaspor
|-