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Spor Süper lig’in gol krallığı listesi
Spor

Süper lig’in gol krallığı listesi

Süper lig’in başlamasına az kaldı futbolseverler gol krallığı listesini merak etti işte o isimler

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:30:00 -
Süper lig’in gol krallığı listesi

Gol Krallığı Listesi
SFutbolcuAyakKafaPenaltıToplam
1 Enner Valencia
Fenerbahçe		 5 2 6 13
2 Haji Wright
Antalyaspor		 5 3 1 9
3 Fabio Borini
Karagümrük		 5 1 1 7
4 Mbaye Diagne
Karagümrük		 3 2 2 7
5 Wout Weghorst
Beşiktaş		 4 2 - 6
6 Joao Figueiredo
Gaziantep FK		 5 - - 5
7 Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray		 5 - - 5
8 Mario Gavranovic
Kayserispor		 4 - 1 5
9 Michy Batshuayi
Fenerbahçe		 3 1 1 5
10 Younes Belhanda
Adana Demir		 4 - 1 5
11 Ayoub El Kaabi
Hatayspor		 3 - 2 5
12 Bafetimbi Gomis
Galatasaray		 3 1 - 4
13 Borja Sainz
Giresunspor		 4 - - 4
14 Giorgi Beridze
Ankaragücü		 3 1 - 4
15 Jackson Muleka
Beşiktaş		 1 3 - 4
16 Jetmir Topalli
İstanbulspor		 4 - - 4
17 Miguel Cardoso
Kayserispor		 3 1 - 4
18 Onyekuru
Adana Demir		 3 1 - 4
19 Umut Nayir
Ümraniyespor		 3 1 - 4
20 Valon Ethemi
İstanbulspor		 3 1 - 4
21 Cenk Tosun
Beşiktaş		 2 1 1 4
22 Dia Saba
Sivasspor		 3 - 1 4
23 Mame Diouf
Konyaspor		 3 - 1 4
24 Mauro Icardi
Galatasaray		 2 1 1 4
25 Muhammet Demir
Konyaspor		 -
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