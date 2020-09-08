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Spor Süper Lig'in en gollü maçları
Spor

Süper Lig'in en gollü maçları

Ligin 62 yıllık geçmişinde, 10 ve daha fazla gol atılan toplam 13 karşılaşma yapıldı - Fenerbahçe'nin 1991-1992 sezonunda Gaziantepspor'u 8-4 yendiği karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası oldu - Süper Lig'in son 15 sezonunda sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi - Lig tarihinde şimdiye dek en gollü beraberlikler, 4-4'lük skorlarla 10 kez yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:06:46 -
Süper Lig'in en gollü maçları

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Bu sezon 63 yaşına girecek olan eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.


- 13 özel maç


Ligde geride kalan 62 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 15 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.


- "Dört büyükler"in katkısı


Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.


- Ligin en fazla gol atılan maçları


Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 62 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
1991-92 Fenerbahçe-Gaziantepspor 8 - 4
1983-84Galatasaray-Adana Demirspor 9 - 2
1986-87Malatyaspor-Rizespor 7 - 4
1997-98 Kayserispor-Trabzonspor 5 - 6
1967-68 Göztepe-Feriköy 9 - 1
1986-87 Eskişehirspor-Antalyaspor 7 - 3
1988-89Galatasaray-Adana Demirspor 7 - 3
1989-90 Beşiktaş-Adana Demirspor 10 - 0
1994-95Samsunspor-Petrolofisi 8 - 2
1994-95 Altay-Beşiktaş 2 - 8
1994-95 Zeytinburnuspor-Galatasaray 3 - 7
2002-03 Beşiktaş-Göztepe 7 - 3
2004-05 Gaziantepspor-Akçaabat Sebatspor 6 - 4


- En gollü beraberlikler


Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

Sezon MaçSonuç
1967-68Beşiktaş-Galatasaray

4 - 4

1982-83 Fenerbahçe-Galatasaray

4 - 4

1995-96 Samsunspor-İstanbulspor

4 - 4

2000-01Adanaspor-Kocaelispor

4 - 4

2001-02 Gençlerbirliği-Diyarbakırspor

4 - 4

2001-02 Kocaelispor-MKE Ankaragücü

4 - 4

2006-07 Antalyaspor-Beşiktaş

4 - 4

Kayserispor-Antalyaspor

4 - 4

2014-15Trabzonspor-Gaziantepspor

4 - 4

2018-19Yeni Malatyaspor-Sivasspor

4 - 4


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