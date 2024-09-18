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Spor Süper Lig’in 6 hafta hakemleri belli oldu
Spor

Süper Lig’in 6 hafta hakemleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-18 16:50:00 -
Süper Lig’in 6 hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler açıklandı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak müsabakalardaki hakem atamalarını gerçekleştirdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre Cumartesi günü Fenerbahçe - Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Ülker Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak müsabakanın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şu şekilde:

20 Eylül Cuma

20.00 Hatayspor - Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi

17.00 Konyaspor - Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar

17.00 Çaykur Rizespor - Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Beşiktaş - Eyüpspor: Zorbay Küçük

20.00 Adana Demirspor - Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Göztepe - Kayserispor: Ozan Ergün

BAY: RAMS Başakşehir

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