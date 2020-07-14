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Spor

Süper Lig'in 33. hafta maç programında değişiklik

Yeniakit Publisher
2020-07-14 19:02:46 -
Süper Lig'in 33. hafta maç programında değişiklik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.

Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.


Ligde 33. haftanın programı şöyle:


18 Temmuz Cumartesi:

21.00 Galatasaray-Göztepe

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa


19 Temmuz Pazar:

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor

21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe


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