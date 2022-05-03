Süper Lig'i sallayan Muleka'ya dev talip

Kasımpaşa formasıyla olağanüstü bir gol performansı sergileyen Jackson Muleka'nın transferi için Fransa'nın dev ekibi devreye girdi.

Devre arasında transfer olduğu Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Süper Lig'in en etkili hücum oyuncularından olan Jackson Muleka, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye başladı.

11 maçta 12 gol attı

Kasımpaşa'da forma giydiği 11 Süper Lig maçında 12 gol atan Jackson Muleka, takım arkadaşlarına da 3 gol attırdı. Böylece 10 maçlık Kasımpaşa kariyerinde 15 gole doğrudan etki etmiş oldu.Başarılı futbolcunun menajerliğini yapan Jean- Willy Ngoma, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'deki büyük kulüplerin Muleka'yı takip ettiğini söyledi ve "Türkiye'deki büyük kulüpler onu takip ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor. Ortadoğu ülkelerinden de ilgi var ama şu anda en önemli şey Jackson'ın eğlenmeye devam etmesi" ifadelerini kullanmıştı.

Lyon, Muleka için devreye girdi

Footmercato'da yer alan habere göre; Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon, Jackson Muleka'nın transferi için devreye girdi.



3 milyon Euro'nun üstünde bedel

Devre arasında 50 bin euro karşılığında Kasımpaşa'ya kiralanan 22 yaşındaki yıldızın 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunurken, Lyon'un bu rakamın çok daha üstünde bir bedel ödeyebileceği belirtildi.

Göztepe maçından bu yana takipteler

Lyon, dikkat çeken performansı sonrası Muleka için bir gözlemci atadığı ve Göztepe karşılaşmasından bu yana her maçını takip ettirdiği bildirildi.

Haberde ayrıca, her 66 dakikada bir fileleri havalandıran Jackson Muleka'yı Kasımpaşa'nın bonservisiyle alacağı ve kısa süre sonra da Lyon'un lacivert-beyazlılarla transfer görüşmelerine başlayacağı vurgulandı.