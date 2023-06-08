Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

TFF 1. Lig play-off final mücadelesinde Pendikspor'la Bodrumspor karşı karşıya geldi. Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada penaltıdan Regattin ile 31. dakikada Thuram kaydetti. Bodrumspor'un tek golünü 39. dakikada Hasan Hatipoğlu kendi kalesine attı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Bodrumsporlu Süleyman Özdamar, rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, Samsumspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

TFF 1. Lig'i dördüncü sırada tamamladıktan sonra sırasıyla Göztepe ve Eyüpspor'u eleyerek finale yükselen Bodrumspor ise Süper Lig hayallerini bir yıl erteledi.

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Osman Özköylü'nün 1. Lig'de ikinci şampiyonluğu

1. Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan birisi olan Pendikspor'un çalıştırıcısı Osman Özköylü, daha önce 2012-2013'te Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig'e yükselme sevinci yaşamıştı.

Özköylü, geçen sezon Pendikspor'u, 2010-2011'de de Elazığspor'u 1. Lig'e taşımıştı.

Üçüncü bu sefer yükseldi

Ligde play-off sisteminin yeniden uygulanmaya başlandığı 2005-2006'dan bu sezona kadar normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 2015-2016'da Alanyaspor, play-off'tan Süper Lig'e çıkabilmişti.

Bu sezon ligde üçüncülüğü elde eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Hangikredi Ümraniyespor'un düştüğü Süper Lig'den Pendikspor, başka bir İstanbul temsilcisi olarak gelecek sezon Süper Lig'de yer alacak.

Bakan Osman Aşkın Bak'tan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor'u yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen Pendikspor'u tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Akhisar Stadı'nda Bodrumspor ile Pendikspor arasında oynanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Pendikspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Bodrumspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyor, Pendikspor'a önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Pendikspor: 2 - Bodrumspor: 1

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya (Dk. 46 Ferhat Öztorun), Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Samet Asatekin (Dk. 80 Ali Han Tunçer), Hasan Kılıç, Ahmed Ildız (Dk. 71 Mesut Özdemir), Görkem Bitin (Dk. 71 Kappel), Regattin, Thuram

Bodrumspor: Diogo Sousa, Omar Imeri (Dk. 67 Burak Öksüz), Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 67 Eren Albayrak), Gökdeniz Bayrakdar, Erkan Değişmez (Dk. 46 Hakan Özmert), Musah Mohammed, Kenan Özer, Samet Yalçın (Dk. 85 Onur Akbay), Celal Dumanlı (Dk. 61 Umar)

Goller: Dk. 29 Regattin (Penaltıdan), 31 Thuram (Pendikspor), Dk. 38 Hasan Hatipoğlu (Kendi kalesine) (Bodrumspor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Süleyman Özdamar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Ali Aytemur, Dk. 55 Hakan Özmert, Dk. 90+10 Kenan Özer (Bodrumspor), Dk. 74 Kappel, Dk. 81 Burak Öğür, Dk. 90 Mesut Özdemir, Dk. 90+2 Thuram, Dk. 90+10 Alihan Tuncer (Pendikspor)