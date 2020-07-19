Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci takım belli oldu. Sahasında Ümraniyesporu 4-1 yenen Erzurumspor Süper Lig’e yükselen 2. takım oldu. Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük ise Süper Lig'e yükselmek için play-off'ta karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Ligi'nin son haftası nefes kesti. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u 4-1 yenerek Hatayaspor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.
Erzurum ekibine Süper Lig'i getiren golleri Emrah Başsan (2) ve Hamroun kaydetti. Böylece Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tekrardan Süper Lig'e yükseldi.
Adana Demirspor, Bursaspor, Akhisarspor ve Karagümrük'ten bir takım ise Süper Lig'e yükselecek 3. takım olacak.
Play-off eşleşmelerinde Adana Demirspor ile Bursaspor ve Akhisarspor ile Karagümrük karşılaşacak.