Süper Lig'e yükselen iki takım netleşti
TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor ve 2. sırada tamamlayan GZT Giresunspor Süper Lig'e çıktı.
TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor, Süper Lig'e yükselebilmek için kader maçlarına çıktılar.
Deplasmanda Menemenspor'u 4-1 ile geçen Adana Demirspor TFF 1. Lig'i 70 puanla zirvede tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Yine deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olan Giresunspor ise rakibini 2-1 mağlup ederek 70 puanla Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan diğer takım oldu.
Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan Samsunspor maçı 2-0 kazandı ve 70 puana yükseldi ancak üçlü averajda Adana Demirspor ve Giresunspor'un gerisinde kalan Karadeniz ekibi, ligi 3.