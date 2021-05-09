Süper Lig'e yükselen iki takım netleşti

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor, Süper Lig'e yükselebilmek için kader maçlarına çıktılar.

Deplasmanda Menemenspor'u 4-1 ile geçen Adana Demirspor TFF 1. Lig'i 70 puanla zirvede tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Yine deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olan Giresunspor ise rakibini 2-1 mağlup ederek 70 puanla Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan diğer takım oldu.

Deplasmanda Adanaspor ile karşılaşan Samsunspor maçı 2-0 kazandı ve 70 puana yükseldi ancak üçlü averajda Adana Demirspor ve Giresunspor'un gerisinde kalan Karadeniz ekibi, ligi 3.