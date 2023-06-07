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Spor Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu!
Spor

Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu!

Yeniakit Publisher
2023-06-07 22:12:00 -
Süper Lig'e veda eden son takım belli oldu!

Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılamayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Bajic ile 59. dakikada Sainz kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 41 puanda kalırken Giresunspor puanını 40'a yükselti. Ancak İstanbulspor da Ümraniyespor'u 4-0 mağlup edince puanını 41'e çıkardı. Alınan bu sonuçların ardından Giresunspor, 16. sırada kaldı ve Süper Lig'e veda etti.

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