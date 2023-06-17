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Spor Süper Lig’e geliyor! İşte Alex’in yeni takımı
Spor

Süper Lig’e geliyor! İşte Alex’in yeni takımı

Yeniakit Publisher
2023-06-17 13:16:00 -
Süper Lig’e geliyor! İşte Alex’in yeni takımı

Montella sonrası hoca arayışlarına devam eden Adana Demirspor, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile temasa geçti.

Mayıs 2023'ten beri takım çalıştırmayan Alex de Souza, Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile anlaşma aşamasına geldi.

Fenerbahçe ile adı anılan Vincenzo Montella ile vedalaşan Adana Demirspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre, Mavi Şimşekler'in Alex de Souza ile temas kurduğu öğrenildi.

2015'te futbolu bıraktıktan sonra çeşitli eğitimler alan Brezilyalı efsane, teknik direktörlük kariyerine Sao Paulo U20 takımında başladı.

Burada harika işlere imza atan Alex, takımı ile çıktığı 19 karşılaşmada 2.11 maç başı puan ortalaması yakaladı.
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Ardından Brezilya ligi ekiplerinden Avai FC'nin başına geçen genç çalıştırıcı, çıktığı 18 maçta yalnızca 1.17 maç başı puan ortalaması yakalayabildi.

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