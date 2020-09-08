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Spor Süper Lig'e Fenerbahçe damgası
Spor

Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

Sarı-lacivertliler, 62 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor - Fenerbahçe, ligin 62 yıllık puan cetvelinde, ikinci sıradaki Galatasaray'ın 30 puan önünde yer alıyor - "Üç büyükler"den sonra ligde en fazla maça çıkan takım MKE Ankaragücü - Ligde sadece 7 takımın artı averajı bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:05:56 -
Süper Lig'e Fenerbahçe damgası

İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de 63. sezon için geriye sayım sürerken, 1959 yılında başlayan organizasyonda şimdiye kadar 72 farklı takım mücadele etti.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor.


- Unvanlar Fenerbahçe'de


Fenerbahçe, geride kalan 62 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirvede otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2044 lig maçında 3546 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 30 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2044 maçta toplam 3516 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3433 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2512 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.


- En çok galip gelen takım


62 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2044 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1160 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 7 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1153 ile ikinci, Beşiktaş 1106 ile üçüncü, Trabzonspor ise 763 ile dördüncü sırada.


- En golcüsü


Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3613 gol kaydetti. Galatasaray 3592 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3335.


- Liderlik rekorunu Galatasaray'la paylaşıyor


Fenerbahçe, lig tarihinde liderlik rekorunu Galatasaray ile paylaşıyor.

İki takım da geride kalan sezonlarda 556 haftayı lider tamamladı.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada yer aldı.


- "Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü


Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 62 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 51 kez en üst seviye ligde mücadele etti.

MKE Ankaragücü ligde 1660 karşılaşma oynadı.


- 72 takım mücadele etti


Lig tarihinde bugüne dek 72 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşarken, Hatayspor ise ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek. Hatay temsilcisi, ligde yer alan 73. takım olacak.


- 7 takım artı averajda


Süper Lig'de geride kalan 62 sezon sonunda 72 takımın sadece 7'sinin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir, Eskişehirspor ve Sarıyer, lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1828 averajla başı çekerken, Galatasaray 1802, Beşiktaş 1595, Trabzonspor 895, Medipol Başakşehir 132, Eskişehirspor 9, Sarıyer de 2 averaja sahip.


- 62 yıllık puan cetveli


Ligde, 1959 yılından 2019-2020 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:


TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6220441160540344361317853546
2Galatasaray6220441153521370359217903516
3Beşiktaş6220421106558378333517383433
4Trabzonspor461534763419352239214972512
5Bursaspor501644572473599196519981997
6Gençlerbirliği471570522467581198220651869
7MKE Ankaragücü511660524484652190022051823
8Altay411326413413500141516101372
9Gaziantepspor311028366265397124813831324
10Eskişehirspor30978334312332111011011104
11Samsunspor30986319254413109213051090
12Antalyaspor248182622123449751193960
13Kayserispor247982412223359261142923
14Göztepe288722732723279321040877
15İstanbulspor23756237229290855945813
16Kocaelispor20674225184265858934784
17Denizlispor20688211182295837980771
18Konyaspor19636195180261746921765
19Çaykur Rizespor19648202155291725932712
20Adanaspor22704202213289771949692
21İstanbul Başakşehir12414188106120611479670
22Sivasspor14482180127175665671667
23Boluspor20638192215231637709654
24Kasımpaşa16564166156242676853609
25Sarıyer13436148135153553551527
26Karşıyaka16528152141235533748510
27Adana Demirspor17550146157247514773490
28Malatyaspor11384134102148507544467
29Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
30Zonguldakspor14454135148171425484424
31Ankara Demirspor13418116153149447509385
32Sakaryaspor1138011489177452586370
33Vefa14422110143169364514363
34Kardemir Karabükspor103369668172361570356
35Osmanlıspor93068487135348460339
36Orduspor11352102102148303420322
37Diyarbakırspor113629184187323554320
38PTT1237493134147340445320
39İzmirspor1032693110123313386296
40Akhisarspor7238746599286340287
41Feriköy92928886118257312262
42Altınordu103228098144296433258
43Şekerspor1032073100147309481255
44Beykoz8264729498263315238
45Manisaspor6204584997242306223
46Hacettepe92526776109242334210
47Alanyaspor4136512857207204181
48Karagümrük6182535178207236157
49Vanspor5170383993165298153
50Giresunspor6180475776156209151
51Zeytinburnuspor5162363789159290145
52Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
53Elazığspor4136353170146246136
54Yeni Malatyaspor3102322644129142122
55Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
56Aydınspor390262737105140105
57Bakırköyspor390282141131135105
58Erzurumspor310225235411620598
59Yozgatspor26819193010111376
60Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
61Akçaabat Sebatspor2681419358513161
62Balıkesirspor2641516336610852
63Gaziantep FK134111310495046
64Beyoğluspor254131724497243
65Yeşildirek258131629519442
66Adalet252101527386935
67Büyükşehir Belediye Erzurumspor13481115364335
68Petrolofisi1348521387329
69Bucaspor1346820376526
70Siirtspor1346622478124
71Kahramanmaraşspor13641121227123
72Kırıkkalespor1305817216418

Not: Haberde, liglerin oynandığı sezon geçerli olan puan sistemi değerlendirmeye alınmıştır.

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