Süper Lig'e damga vuran maç!

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Kayserispor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın ile ilk maçına çıkan Aytemiz Alanyaspor, Kayserispor'u 5-0 yenerek 5 maçın ardından kazandı.



Ligde 5 maçtır gol atamayan Alanyaspor, Kayserispor karşısında galibiyete 5 golle uzanırken farklı galibiyeti getiren goller 74 ve 79'da Papis Cisse, 45+6'da Djalma, 60. dakikada Efe Can Karaca ve 82. dakikada Junior Fernandes'ten geldi.



Sergen Yalçın ile iyi başlayan Aytemiz Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte puanını 15'e yükseltti ve 11. sıraya çıktı. Son 3 maçta 11 gol yiyen Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kayserispor ise 12 puanla 17. sırada kaldı.



Süper Lig'in 14. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



AYTEMİZ ALANYASPOR 5-0 KAYSERİSPOR

STAT: Bahçeşehir Okulları



HAKEMLER: Arda Kardeşler (xxx), Ali Saygın Ögel (xxx), Süleyman Özay (xxx)



AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) - Fabrice N'Sakala (xxx), Giorgos Tzavellas (xxx), Baiano (xxx), Merih Demiral (xxx), Maniatis (xxx) (Dk. 74 Villafanez xxx), Isaac Sackey (xxx), Ceyhun Gülselam (xxx), Campos (xxxx), Efecan Karaca (xxxx) (Dk. 76 Junior Fernandes xxxx), Papiss Cisse (xxxx) (Dk. 81 Bobo)



KAYSERİSPOR: Silviu Lung (xxx) - Atila Turan (xx), Kucher (xx), Levent Gülen (xxx) (Dk. 77 Adem xx), Sapunaru (xxx), Varela (xxx), Bilal Başacıkoğlu (xx) (Dk. 63 Mert), Chery (xxx), Mensah (xxx) (Dk. 75 Kazım xx), Şamil Cinaz (xxx), Umut Bulut (xxx)



GOLLER: Dk. 45+2 (P) Campos, Dk. 59 Efecan Karaca, Dk. 73 - Dk. 79 Cisse, Dk. 81 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)



SARI KARTLAR: Baiano, Sackey, Cisse (Aytemiz Alanyaspor) - Atila, Sapunaru, Kucher, Mert, Varale (Kayserispor)



MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Cisse'nin ara pasında sol çaprazda topla buluşan Maniatis kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu son anda Sapunaru ayak koyarak topu kornere çeldi.



18'inci dakikada sağdan ceza sahasına sokulan Efecan Karaca kale önünde defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cisse'nin penaltı vuruşu direkten döndü. Dönen topu ise rakip savunma uzaklaştırdı.



25'inci dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Efecan Karaca ceza alanına hızla sokuldu. Burada savunmayı şaşırtan Karaca altı pas dışına topu gönderdi. Burada topla buluşan Cisse kontrol etti ancak gol vuruşunu yapamayınca Lung müdahale ederek topu aldı.



28'inci dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Mensah'ın kaybettiği topu kapan Campos'un soldan gönderdiği pasa Cisse gelişene vurdu ancak top kale direğini sıyırdı. Boşta kalan topa Kucher yatarak müdahalede ederek kornere çeldi.



43'üncü dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Varela'nın altı pas içine çevirdiği sert ortası kaleci Haydar'ı da geçti. Boş kalan kalenin önünde uzanan Bilal topa dokunamadı.



45'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Baino topu çizgi boyunca hızlı sürerek kale önüne ortaladı. Kale önünde topla buluşan Cisse kontrol ederek yaptığı plase vuruşu ağlarla buluştu. Pozisyonun ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla maçın hakemi Arda Kardeşler pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.



45+2'nci dakikada Alanyaspor'un korner vuruşunda ceza alanında Ceyhun rakip oyuncu Sapunaru tarafından düşürüldü. Bu pozisyonun ardından oyuncuların itirazı üzerine hakem Arda Kardeşler, VAR sistemini inceleyerek pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Penaltı noktasında topun başına geçen Campos'un sert vuruşu ağları havalandırdı: 1-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.



59'uncu dakikada Alanyaspor'un ceza sahasının 15 metre gerisinden kullandığı serbest vuruşta topun başına geçen Campos topu kale önüne gönderdi. Topa yükselen kaleci Lung'un elinden kayan topu savunma uzaklaştırmaya çalıştı ancak oluşan karambolde seken topa ceza sahası dışından Efecan Karaca sert vurarak topu ağlarla buluşturdu: 2-0.



73'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında yapılan ortayı arka direkte karşılayan Campos penaltı noktasına koşu yapan Cisse'ye gönderdi. Bu oyuncu düzeltip kaleye gönderdiği top filelerle buluştu: 3-0.



79'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında soldan ceza alanına giren Fernandes topu arkadaşı Cisse'ye gönderdi. Bu oyuncu kaleciyi de geçen topu boş ağlara gönderdi: 4-0.



81'inci dakikada Alanyaspor kontra atağında sağ kanattan Campos'un ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Junior Fernandes, topu ağlarla buluşturdu: 5-0.



Karşılaşma Aytemiz Alanyaspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.