Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği kritik viraj! Bursaspor ile Adana Demirspor rövanş ve final tarihleri belli oldu
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor berabere kaldı. Bir sonraki kritik karşılaşmada rövanş ve final tarihi belli oldu.
TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Süper Lig için final mücadelesi veren Bursaspor ile Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off yarı final ilk maçında 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-offlarında heyecan 2 maçla devam etti. Karagümrük ile Akhisarspor'un 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Bursa'dan da bir beraberlik haberi geldi.
Bursaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.
Rövanş ve final tarihi belli
Rövanş maçı 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Final ise 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak.
Finalin nerede yapılacağı daha sonra açıklanacak.